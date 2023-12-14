快訊

國中生特優漫畫「帝王條款」慘遭網紅出征 教育部沉默2日發聲了

Fed意外急轉「鴿」 恐令歐洲與英國央行措手不及

南韓「2023年度演員」排行出爐！ 冠軍演技實至名歸

從歐盟首部AI監管法 看臺灣AI立法方向與挑戰？

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．賴文智】

歐盟對於人工智慧發展一直非常關注，2019年提出「值得信任的人工智慧倫理指南（Ethics Guidelines for Trustworthy AI）」，2020年發布《人工智慧白皮書》（White Paper on Artificial Intelligence），2021年4月則 推 出 歐 盟 人工智慧監管框架提案。今（2023）年6月14日歐洲議會（European Parliament）通過《人工智慧法案》（Artificial Intelligence Act），已進入立法程序的最後階段，後續透過歐盟理事會、委員會和議會三方協商確認法案最終細節。若順利於今年底完成，預估將有二年過渡期，由歐盟各國將此法案導入各該國家立法。《人工智慧法案》為整個歐盟資料策略的一環，為歐盟透過立法展現其在數位轉型、資料經濟、人工智慧領域影響力的手段，將實質影響其他國家人工智慧法律立法的進程。

臺灣自 2019 年即有立委提出對於人工智慧相關的立法，主要都是採取「基本法」模式，針對重要的原則、綱領等進行政策性的宣示。行政機關較具體的立法意向，則可參考行政院智慧國家推動小組於今年 2 月所提出之《臺灣 AI 行動計畫 2.0》。法制部分列於推動架構「完善運作環境」之分項，主軸是「藉由推動資料治理，促進資料流通、並針對通用領域及如醫療、交通、金融等特定應用領域推動 AI法制，以驅動 AI 應用創造價值。」亦即，針對AI所引發「通用領域」風險，如假訊 息、 隱私侵害、偏見歧視及安全性等，將參考國際立法潮流，重視 AI 倫理法制（如訂立 AI 相關指引、規範及評估訂定 AI 基本法等），推動與國際介接的規範與標準，以期「完善可信任 AI運作環境」；針對「特定應用領域」，將配合醫療、交通、金融等領域之特殊需求，檢討既有法規，促成 AI 發展與應用。

然而，即將通過的歐盟《人工智慧法案》，其採具體、詳盡的監管機制，顯然已使臺灣政府原先擬以基本法規範的規劃時程受到影響，面臨是否應該越過基本法，直接研議 AI 相關監管機制的立法。事實上，不僅臺灣，各國都面臨歐盟強勢立法的壓力，美國、中國亦紛紛加速人工智慧監管的法制進程。本文以下即介紹歐盟《人工智慧法案》之監管架構，再分享有關臺灣有關 AI 相關法制可能的思考方向。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.12月號】

延伸閱讀

技嘉、華碩進軍2024 CES展 聚焦AI新品

謝武樵退休回鍋接任次長 外交部：無縫接軌

歐洲議會籲簽歐台供應鏈協定 歐盟要台先移市場障礙

歐盟列管AI生物辨識 官員：特殊狀況才用

相關新聞

區塊鏈在碳權交易之應用與挑戰

現行碳交易市場多依賴集中交易系統和查核機構來確保有效運作，但隨著交易行為日趨複雜及新興科技的發展，也面臨到挑戰，需要改進和創新，以提高碳市場的整體效率和透明度。而區塊鏈技術則被視為一種可能的解決方案，結合傳統碳交易和先進區塊鏈應用，值得探索。

永續揭露與國際接軌

國際永續準則理事會（ISSB）於今（2023）年 6 月正式發布二號 IFRS 永續揭露準則，永續相關資訊揭露全球一致化，邁向重要的里程碑，金管會亦隨即宣布我國全面接軌。「2023 ESG 高峰會」以「永續揭露與國際接軌」為主軸，展現國內各標竿企業持續投入永續資訊揭露與 ESG 實踐的成果，正面迎接 2026 IFRS 永續揭露準則元年！

從歐盟首部AI監管法 看臺灣AI立法方向與挑戰？

今（2023）年 6 月歐盟通過首部《人工智慧法案》開啟了 AI 監管之門，各國都面臨歐盟強勢立法的壓力，美國、中國紛紛加速 AI 法制進程。國內亦積極研擬 AI 監管基本法草案，然而 AI 技術發展快、應用領域廣、法制挑戰大，立法如何追上腳步，凝聚共識，仍 AI 世代刻不容緩的責任。

臺商如何善用美臺雙重課稅 減免法案之重點分析

美國參眾兩院議員於今（2023）年 10 月 19 日正式提出美臺快速雙重課稅減免法案之美國國內稅法修改法案，以快速解決美臺雙重課稅議題，強化美臺貿易與投資關係。臺商宜提前了解法案重點及評估適用條件，擬具實際的操作實務與因應措施，以善用減免雙重課稅之優惠。

綠電自由化 企業購售電合約之法律指南

全球淨零排放目標推動下，使用再生能源達成永續發展目標，至為重要。臺灣綠電市場交易走向自由化，企業採購綠電，以實現穩定使用再生能源的目標。依據臺灣綠電相關法規及交易實務，企業於簽署購售電合約時，應審慎考量 5 大重要事項並評估影響，以期順利參與臺灣能源市場交易。

資安即國安 提升資安韌性 實踐企業永續

數位發展部數位產業署在「資安即國安」之方針下，致力落實「產業資安化、資安產業化」，當整個產業因做好資安而能健康發展時，產業才能夠逐步擴大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。