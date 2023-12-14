從歐盟首部AI監管法 看臺灣AI立法方向與挑戰？

【文．賴文智】

歐盟對於人工智慧發展一直非常關注，2019年提出「值得信任的人工智慧倫理指南（Ethics Guidelines for Trustworthy AI）」，2020年發布《人工智慧白皮書》（White Paper on Artificial Intelligence），2021年4月則 推 出 歐 盟 人工智慧監管框架提案。今（2023）年6月14日歐洲議會（European Parliament）通過《人工智慧法案》（Artificial Intelligence Act），已進入立法程序的最後階段，後續透過歐盟理事會、委員會和議會三方協商確認法案最終細節。若順利於今年底完成，預估將有二年過渡期，由歐盟各國將此法案導入各該國家立法。《人工智慧法案》為整個歐盟資料策略的一環，為歐盟透過立法展現其在數位轉型、資料經濟、人工智慧領域影響力的手段，將實質影響其他國家人工智慧法律立法的進程。

臺灣自 2019 年即有立委提出對於人工智慧相關的立法，主要都是採取「基本法」模式，針對重要的原則、綱領等進行政策性的宣示。行政機關較具體的立法意向，則可參考行政院智慧國家推動小組於今年 2 月所提出之《臺灣 AI 行動計畫 2.0》。法制部分列於推動架構「完善運作環境」之分項，主軸是「藉由推動資料治理，促進資料流通、並針對通用領域及如醫療、交通、金融等特定應用領域推動 AI法制，以驅動 AI 應用創造價值。」亦即，針對AI所引發「通用領域」風險，如假訊 息、 隱私侵害、偏見歧視及安全性等，將參考國際立法潮流，重視 AI 倫理法制（如訂立 AI 相關指引、規範及評估訂定 AI 基本法等），推動與國際介接的規範與標準，以期「完善可信任 AI運作環境」；針對「特定應用領域」，將配合醫療、交通、金融等領域之特殊需求，檢討既有法規，促成 AI 發展與應用。

然而，即將通過的歐盟《人工智慧法案》，其採具體、詳盡的監管機制，顯然已使臺灣政府原先擬以基本法規範的規劃時程受到影響，面臨是否應該越過基本法，直接研議 AI 相關監管機制的立法。事實上，不僅臺灣，各國都面臨歐盟強勢立法的壓力，美國、中國亦紛紛加速人工智慧監管的法制進程。本文以下即介紹歐盟《人工智慧法案》之監管架構，再分享有關臺灣有關 AI 相關法制可能的思考方向。