快訊

「鄰居家的狗」爽躺沙發做日光浴 屋主越想越不對勁求救：這隻不是狗

中職／徐若熙7局0失分！味全龍2:0完封樂天桃猿 逼出殊死第七戰

馬出手逼藍白合最終攤牌 侯朱仍吃了秤砣鐵了心？

永續性發展的歷史演進、 理論基礎與新理論觀點

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．王全三、林正芳、荷世平 】

永續性發展（Sustainable Development）的歷史演進是一個時代性的關鍵議題，隨著全球化浪潮、氣候變遷、環境污染、勞工權益，以及諸多社會問題的凸顯，永續性發展之概念已經成為焦點。常見永續性發展之相關倡議或名詞包括：企業社會責任（CSR）、環境、社會和公司治理（ESG），以及永續發展目標（SDGs），此三者均受到聯合國的推廣，且於近年受到極高的關注。本文首先回顧聯合國發布相關文件的時間順序，並進一步分析其差異。

值得一提的是，在聯合國推廣永續性發展的過程中，企業之參與始終存在，且成為三個永續發展觀念之落實與普及化的關鍵因素之永續性發展的歷史演進、理論基礎與新理論觀點一。在永續性發展的歷史進程中，企業被要求參與的強度逐漸增加，由1999年CSR的自願性質，至2004年ESG藉 由資本市場之參與而提高企業負擔社會責任之強度，到 2015年SDGs提出全球政府針對永續 性發展的目標與準則，企業已無從逃避永續的制度體系(Institutions）。然而，企業原為追求營利而存在，在逐漸關注永續發展目標的轉變中，對企業有何實益？本文說明企業為何宜參與永續發展之相關理論基礎，包括：永續發展理論、正當性理論、制度理論、利害關係人理論及訊號理論。最後，提出「競爭優勢理論」作為企業永續發展的新觀點，討論企業應採行的策略以面對永續性發展之制度。

永續性發展的歷史演進

1923 年企業社會責任概念覺醒

企業社會責任（CSR）是指企業在運營中應承擔的責任和義務，包括關注員工福利、社區發展及 環境保護等。將道德元素引入企業管理之觀念，最早源起於1923年英國學者 Oliver Sheldon所著之《管理哲學（The Philosophy of Management）》一書。當時CSR概念未受到重視，而後隨著工業化進程中出現許多社會問題，CSR 觀念才逐漸受到重視與推 廣，並 在 1953 年由經 濟學家 Howard R. Bowen 於《商人的社會責任（Social Responsibility of the Businessman）》 書中加以闡釋，認為企業若能主動理解社會的期待與目標，且做出相應之決策與行動，則能同時產生更多的經濟效益與社會福祉。換言之，該書認為企業以追求社會責任為目標之一，可為企業帶來後續的利益反饋，因而開啟企業社會責任的後續討論。

1999年企業社會責任代表年

此後在二十世紀全球化浪潮中，環境污染、勞工權益，以及貧富差距等問題日益凸顯，加上消費者意識覺醒和各 種公益團體的形成，使人們開始認識到環境保護和勞工權益等議題之重要性。為了促進新興國家能如同已開發國家對這些議題加以重視，聯合國秘書長Kofi Annan於1999年提出全球盟約（The UN Global Compact），作為全球「責任行為準則」，鼓勵企業、勞工和民間社會共同合作，推動全球走向永續發展，因而開創了CSR觀念能夠日益普及之契機，因此，1999 年被認為是 CSR 的代表性年度。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.11月號】

延伸閱讀

以ESG永續概念 營造企業與表演藝術的雙贏

戰火續延燒 聯合國示警：加薩與約旦河西岸發展恐倒退十餘年

聯合國示警：北加薩麵粉全面斷貨 所有麵包店被迫關閉

群益ESG投等債20+ETF 11月20日開募

相關新聞

臺商如何善用美臺雙重課稅 減免法案之重點分析

美國參眾兩院議員於今（2023）年 10 月 19 日正式提出美臺快速雙重課稅減免法案之美國國內稅法修改法案，以快速解決美臺雙重課稅議題，強化美臺貿易與投資關係。臺商宜提前了解法案重點及評估適用條件，擬具實際的操作實務與因應措施，以善用減免雙重課稅之優惠。

綠電自由化 企業購售電合約之法律指南

全球淨零排放目標推動下，使用再生能源達成永續發展目標，至為重要。臺灣綠電市場交易走向自由化，企業採購綠電，以實現穩定使用再生能源的目標。依據臺灣綠電相關法規及交易實務，企業於簽署購售電合約時，應審慎考量 5 大重要事項並評估影響，以期順利參與臺灣能源市場交易。

資安即國安 提升資安韌性 實踐企業永續

數位發展部數位產業署在「資安即國安」之方針下，致力落實「產業資安化、資安產業化」，當整個產業因做好資安而能健康發展時，產業才能夠逐步擴大。

永續性發展的歷史演進、 理論基礎與新理論觀點

在永續性發展相關理論的歷史進程中，企業被要求參與的強度逐漸增加，從被動化為主動。本文提出「競爭優勢理論」作為企業永續發展的新觀點，支持企業應以積極創新的永續策略創造競爭優勢，達成永續。

釋例解析IFRS 16之 修正「售後租回中之 租賃負債」

IFRS 16 之修正「售後租回中之租賃負債」發布生效日為明（2024）年 1 月1 日。自 IFRS 16 初次適用日後簽訂之售後租回交易依 IAS 8 追溯適用，並得提前適用，本文透過六則釋例，說明租賃負債原始衡量及後續衡量。

防禦第一線！上市櫃「資安長」與資安治理

金管會規範上市櫃公司應分級設置資訊安全人力，並推動設置「資安長」（CISO），以提升企業整體資安防護能力。站在防禦第一線，現今的資安長如何突破傳統的技術支援單位，朝向具備高階資安治理的能力？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。