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營業稅核准分期繳納 宜統一見解減輕處罰

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．徐俊賢】

財政部訂有稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表（以下簡稱裁罰參考表），依案件情節輕重，有不同處罰倍數或金額，有了參考表的客觀標準，稅局裁罰時可據以依循。各稅裁罰參考表中，「已補繳本稅」是共通之減輕處罰要件。若申請分期繳納本稅，先繳納部分期數稅款，但尚未全數繳齊，是否符合「已補繳本稅」減輕處罰？

分期繳納是否為已補繳本稅
稅局見解不一

所謂「已補繳本稅」，為納稅義務人在裁罰處分核定前，先繳納本稅。以營業稅為例，未依法開立發票且未列入當期銷售額申報，按所漏稅額處罰倍數為 1.5 倍，若已補繳稅款者，可降為 1 倍罰鍰。尤其未開發票累積的銷售額通常很可觀，漏稅額若為 300 萬元，是否已補繳本稅，罰鍰差距上百萬元。

然而，目前各區稅局處理標準似不一致，造成納稅義務人困擾。根據詢問結果可能有三種情形：

一、繳納部分期數之分期繳納稅額後，即為「已補繳本稅」，適用較低裁罰倍數。

二、全部繳納各期分期繳納稅額後，始核定裁處書，因「已補繳本稅」，故得適用較低裁罰倍數。

三、申請分期繳納本稅，即無法減輕處罰。

臺北國稅局松山分局以民意信箱回覆納稅義務人詢問時，引用財政部民國（以下同）100年3月7日台財稅字第 09900535810 號令：「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表加值型及非加值型營業稅法第 51 條規定部分所稱『已補繳稅款』，指所漏稅款已全部補繳完竣。」認為納稅義務人如經核准分期繳納營業稅，惟未能於「裁罰處分核定前」全部繳清核准分期之營業稅，尚無法適用參考表所稱「於裁罰處分核定前已補繳稅款」而得減輕處罰。然裁罰處分於何時核定可能左右是否能減輕處罰。

補徵鉅額稅捐可分期繳納
反無法降低處罰似不合理

稅捐稽徵法第 26 條規定，因天災、事變、不可抗力事由或經濟弱勢者，無法於法定期間內繳納稅款者，可申請延期或分期繳納；稅捐稽徵法於110年修正時，增訂第26條之1，除了客觀事實發生財務困難之外，經稅局查獲應補徵鉅額稅捐，稅款也能向稅局申請分期繳納，最長不能超過三年。

逃漏稅除了罰鍰之外，由於須補繳本稅金額可能相當鉅大，逾期繳稅還須每 3 天加徵 1％滯納金，30 日後未繳納者，除了滯納金累計至滯納稅額 10％，亦將移送強制執行，若財務狀況難以繳納，無疑是雪上加霜。然而，處罰最終是為了促使納稅義務人能依法納稅，因此稅捐稽徵法第 26 條之 1 增訂被查獲應補徵鉅額稅捐者，可分期繳納。

參考稅捐稽徵法第 26 條之 1 的立法精神，使納稅義務人可負擔稅款，以將稅款繳清，因此放寬納稅義務人可申請分期繳納，為有財務困難的納稅義務人解套。若因申請分期繳納而不能減輕處罰，納稅義務人反而須負擔較重的處罰，使申請分期繳納如同陷阱，稅捐稽徵法第 26 條之 1 的美意大打折扣。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.10月號】

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