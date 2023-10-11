解讀全球能源轉型與 臺灣再生能源交易趨勢

【文． 蔡亦臺、林君明】

全球減碳風潮席捲，能源型作為淨零排放的重要路徑，使國際組織及各國政府對再生能源的重視與日俱增，與此同時全球供應鏈也因應能源危機進入調整階段，使企業對於再生能源需求逐漸上升。為 回應淨零排放趨勢，臺灣政府亦積極提倡綠能，自2017年《電業法 》修法以來，逐步開放太陽能、風力發電等綠電的自由交易市場。行政院環保署亦於 2021 年提出《溫室氣體減量及管理法》修正草案，立法院並於今（2023）年1月三讀通過更名為《氣候變遷因應法》，預計未來將針對高碳排企業徵收碳費。在永續減碳的壓力之下，能源轉型趨勢在國際間及國內皆備受關注，再生能源的發展及交易成為當前熱門議題。

國際淨零路徑及

能源轉型現況

巴黎協定與COP 26促成

淨零共識

溫室效應及氣候變遷的壓力下，依循聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）所設立的「政府間氣候變化綱要公 約 談 判 委 員會」於2015年，在法國巴黎舉辦第21屆締約國大會（COP 21），COP 21中通過了《巴黎氣候協定 》（Paris Agreement），取代了僅限定已開發國家41國減排責任的京都議定書（Kyoto Protocol），將減排的重要義務擴及到印度和中國，不再局限於已開發國家。

比起議定書（protocol）之性質，協定（agreement）通常是更具技術性且更具體的條文，使巴黎氣候協定成為更具約束力的國際行動。此外，更訂定出於2050年達到碳中和，並規定締約國致力 於此目標，由下而上地， 所有簽署巴黎協定的國家須提出國家自主貢獻（Nationally Determined C ontributions；ND Cs）的承諾，以每五年為一階段，檢討對減碳的貢獻。 自此，2050 年淨零排放成為國際共識。

而聯合國於2021年在英國格拉斯哥舉辦了因疫情延宕一年的COP 26，是繼COP 21後重要的階段性減碳 成果檢討。此次高峰會通過了《格拉斯哥氣候協議》，首次將「逐步減少化石燃料」寫入官方文件中，並做出多項承諾，致力實現淨零排放的目標，包括200家航運業者承諾在2030年前實現零碳船舶和燃料的規模化、超過百位領導人承諾 2030 年終結森林砍伐、90 個國家同意在2030 年減少甲烷排放量、20多個國家承諾不再新建燃煤電廠、11 家汽車製造商承諾於 2035 前達到主市場全銷售零碳車等。

能源危機

加速再生能源投資力道

除了氣候變遷所帶來的減碳壓力，世界亦處於能源危機中，數年的疫情加上烏俄戰爭 之持續，使得能源危機於去年席捲全球，衝擊的廣度和複雜性前所未有。 俄羅斯是世界上最大的化石燃料出口國，但其對於歐洲天然氣供應的削減，以及歐洲對俄羅斯石油和煤炭進口的反 向制裁，全面性的影響國際能源市場，並且使得全球的供應鏈也為之動盪，成為全球能源轉型的壓力之一。

這場能源危機使得世界各國反思能源系統的困境，為使能源多樣化，加上響應淨零碳排目標，能源轉型的重要性尤為關鍵，彰顯了再生能源重要性。各國紛紛針對能源轉型有新興政策的制定與推動，並提高對於能源轉型的投資規模。國際能源總署（International Energy Agency；IEA） 今年發布的2022世界能源展望報告中，計算出全球再生能源投資於去年達歷年以來最高紀錄，約近17兆美元的金額，而全球能源的投資比例，化石燃料的投資金額對應 到再生能源的投資金額，從五年前的 1:1 成長到去年的每1美元在化石燃料對應到1.7 美元在再生能源，其中太陽光電是最大的成長來源。