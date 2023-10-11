快訊

連假塞爆雙鐵票價要漲了？王國材給答案

解密銳指專案陸軍CM11戰車 藍牙系統讓油料、彈藥存量全都露

戰鬥藍要求查黃曙光 黃珊珊挺哥哥：保衛國家不容汙衊

釋例解析IFRS 16之 修正「售後租回中之 租賃負債」

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．林琇宜、陳淑芬】

國際會計準則理事會（IASB）於去（2022）年9月發布國際財務報導準則第16號「租賃」（IFRS 16）之修正「售後租回中之租賃負債」，該修正業經金管會認可並自明（2024）年1月1日起生效。新規定對滿足國際財務報導第15號「客戶合約之收入」（IFRS 15）條件，作為出售處理之售後租回交易，新增後續衡量規定。

IFRS 16 之賣方兼承租人對售後租回原始認列出售損益時，係以標的資產之先前帳面金額，按與賣方兼承租人所保留之使用權有關之占比（租回占比）衡量，僅認列與已移轉予買方兼出租人之權利有關之利益或損失。此次修正的目的，主要為使賣方兼承租人於後續衡量時亦不認列與其所保留之使用權有關之任何利益或損失。

若無此修正，在現行公報定義之租賃給付未納入變動對價的情況下，特別是針對非取決於某項指數或費率之「變動租賃給付」，賣方兼承租人可能因此認列了其所保留之使用權之利益。

是以，此次修正透過新增釋例，闡明應依下列原則衡量售後租回交易所產生之負債：

●於原始認列時，賣方兼承租人得採用不同方法決定租賃給付；且

●於租回期間內支付變動對價之義務係屬租賃負債。

修正釋例說明決定租賃給付的兩種不同方法如下，這兩種方法都能確保賣方兼承租人不會認列任何與所保留使用權相關的利益或損失。

租賃負債原始衡量

釋例一 方法一

於開始日之預期變動租賃給付

Z將辦公大樓以公允價值90萬元移轉予Y，交易前該大樓帳面金額為50萬元。Z同時與Y簽訂合約取得使用該大樓六年的權利，每年支付租金係取決於營業收入之變動租賃給付。 辦公大樓的移轉滿足 IFRS 15之銷售條件，Z之增額借款利率為 4％。

Z 評估後認為，雖然租賃給付屬於變動性質但仍可合理預期。因此，Z 預期租賃期間內之變動租賃給付金額如表一。增額借款利率 4％將前述預期變動租賃給付金額折現之金額為 27萬元，此金額即為租賃負債原始衡量金額。

此外，Z應於開始日決定租回占比。為此，Z將預期租賃給付現值與該大樓公允價格90 萬 元 對 照 比 較；也就是說，Z 以 30 ％（27÷90 × 100）計算租回占比，並使用該比率計算使用權資產原始認列帳面金額為 15 萬元（30％ × 該大樓先前帳面金額 50 萬元）。於此方法下係先計算開始日之租賃負債，並以該租賃負債金額，除以標的資產公允價值計算租回占比為 30％；其餘 70％則係已移轉權利之占比，出售利益即依此計算為 28 萬元（70％ ×（90－50））。Z 於開始日針對售後租回交易之會計處理、租賃負責及使用權資產預計攤銷表。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.10月號】

延伸閱讀

掃蕩販毒網！竹市警查獲毒咖啡包8百公克 逮捕15名毒蟲

清潔工休假仍赴士林住商大樓「拿東西」16樓墜至5樓亡

北市中山區大樓地下室火燒車 起火原因待釐清

以為「想不開」！高雄見男攀7樓高陽台路人嚇壞 雲梯車救下才知是誤會

相關新聞

釋例解析IFRS 16之 修正「售後租回中之 租賃負債」

IFRS 16 之修正「售後租回中之租賃負債」發布生效日為明（2024）年 1 月1 日。自 IFRS 16 初次適用日後簽訂之售後租回交易依 IAS 8 追溯適用，並得提前適用，本文透過六則釋例，說明租賃負債原始衡量及後續衡量。

防禦第一線！上市櫃「資安長」與資安治理

金管會規範上市櫃公司應分級設置資訊安全人力，並推動設置「資安長」（CISO），以提升企業整體資安防護能力。站在防禦第一線，現今的資安長如何突破傳統的技術支援單位，朝向具備高階資安治理的能力？

落實內部控制真功夫： 發揮永續價值鏈綜效

當紅的 ESG 議題成為國際顯學，企業面臨更多的風險與機會，如何整合和強化內部控制的機制，已成為不容忽視的議題。解讀 COSO 2023 最新內控制度，掌握有效內控的真功夫，將是產業邁向成功經營的關鍵因素。

解讀全球能源轉型與 臺灣再生能源交易趨勢

全球推動 ESG 與減碳趨勢下，再生能源為企業邁向永續和淨零重要途徑，隨著能源轉型需求增加，企業也愈發重視對再生能源的投資，其中又以太陽能與風電的成長速度最快。響應全球趨勢，臺灣再生能源相關法規逐步推進，這股能源轉型的推力，帶動了臺灣再生能源市場發展，本文透過解讀全球能源轉型現況，引領臺灣企業邁向能源新時代。

營業稅核准分期繳納 宜統一見解減輕處罰

財政部各稅裁罰參考表中，「已補繳本稅」是共通之減輕處罰要件。以營業稅為例，若申請分期繳納本稅，先繳納部分期數稅款，但尚未全數繳齊，是否符合「已補繳本稅」減輕處罰，罰鍰金額可能差距上百萬。由於各區稅局處理標準似不一致，建議財政部發布解釋統一見解，以免納稅義務人無可適從。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。