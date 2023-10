落實內部控制真功夫： 發揮永續價值鏈綜效

【文.王怡心】

在全球化和數位化的發展趨勢下,企業面臨日新月異的風險與機會;特別是在環境、社會、治理(ESG)逐漸成為顯學之際,如何整合和強化內部控制的機制,已成為企業不容忽視的議題。尤其對於產業控股公司和其所投資的子公司來說,有效的內控不僅能降低風險,還能夠發揮行業價值鏈綜效,從而達成永續發展的目標。

本文敘述內部控制和 ESG 的相關理論,並以行業價值鏈綜效為分析架構,討論內控在不同價值鏈環節中的功用和重要性。隨著全球對永續發展的重視不斷提升,對於我國產業控股公司來說,掌握有效內控的真功夫,將是邁向成功經營的關鍵因素。

解析1992至2023年

COSO架構發展重點

現今於公部門和私部門的組織執行內部控制, 主要依據COSO委員會(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)所出版的內部控制相關文件。以下敘述從 1992 年到 2023 年的COSO 內部控制整合架構發展歷程,說明「內部控制」的執行重點。

1992年:發表COSO內部控制整合架構

1992年,COSO首度發表內部控制架構,主要集中於三大目標:效率與效果的營運、可靠的財務報導、法令的遵循;以及五項要素:控制環境、風險評估、控制活動、資訊與通訊,以及監督。此一內部控制整合架構,為後續的內部控制發展,提供了良好基礎;強調組織必須從高階主管引領到基層員工共同努力,執行內部控制相關策略與措施,以達成內部控制目標。

2006年:中小企業財務報導的內部控制

由於中小企業資源有限,2006 年則特別著重於,如何用最少的資源達到最佳的內控效果。主要在於簡化內控流程與步驟,但不失其有效性;更強調管理階層在設計、執行和監督內部控制流程的角色。重點是提供一套可以實際操作的衡量指標,簡潔的文件需求但仍保持足夠的審計軌跡,以便中小企業可以客觀評估其內部控制的有效性。

2009年:多層次監督的企業文化

在不斷變化的經營環境中,需要有更靈活和持續的監督機制,以確保內部控制的有效性。強調鼓勵內部監督的企業文化,提出由高階主管到基層員工都應參與監督活動,形成多層次的監督網絡,促使員工更主動參與內控缺先失改善過程;並設計合適的獎勵和懲罰機制,搭配先進科技的監控系統,例如:大數據分析和人工智 慧(AI)工具等,來提高監督的效率和效果。再者,考慮到緊急或危機情況下,內控可能失效,提出相應的應急監督方案。