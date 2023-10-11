落實內部控制真功夫： 發揮永續價值鏈綜效

【文．王怡心】

在全球化和數位化的發展趨勢下，企業面臨日新月異的風險與機會；特別是在環境、社會、治理（ESG）逐漸成為顯學之際，如何整合和強化內部控制的機制，已成為企業不容忽視的議題。尤其對於產業控股公司和其所投資的子公司來說，有效的內控不僅能降低風險，還能夠發揮行業價值鏈綜效，從而達成永續發展的目標。

本文敘述內部控制和 ESG 的相關理論，並以行業價值鏈綜效為分析架構，討論內控在不同價值鏈環節中的功用和重要性。隨著全球對永續發展的重視不斷提升，對於我國產業控股公司來說，掌握有效內控的真功夫，將是邁向成功經營的關鍵因素。

解析1992至2023年

COSO架構發展重點

現今於公部門和私部門的組織執行內部控制， 主要依據COSO委員會（Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission）所出版的內部控制相關文件。以下敘述從 1992 年到 2023 年的COSO 內部控制整合架構發展歷程，說明「內部控制」的執行重點。

1992年：發表COSO內部控制整合架構

1992年，COSO首度發表內部控制架構，主要集中於三大目標：效率與效果的營運、可靠的財務報導、法令的遵循；以及五項要素：控制環境、風險評估、控制活動、資訊與通訊，以及監督。此一內部控制整合架構，為後續的內部控制發展，提供了良好基礎；強調組織必須從高階主管引領到基層員工共同努力，執行內部控制相關策略與措施，以達成內部控制目標。

2006年：中小企業財務報導的內部控制

由於中小企業資源有限，2006 年則特別著重於，如何用最少的資源達到最佳的內控效果。主要在於簡化內控流程與步驟，但不失其有效性；更強調管理階層在設計、執行和監督內部控制流程的角色。重點是提供一套可以實際操作的衡量指標，簡潔的文件需求但仍保持足夠的審計軌跡，以便中小企業可以客觀評估其內部控制的有效性。

2009年：多層次監督的企業文化

在不斷變化的經營環境中，需要有更靈活和持續的監督機制，以確保內部控制的有效性。強調鼓勵內部監督的企業文化，提出由高階主管到基層員工都應參與監督活動，形成多層次的監督網絡，促使員工更主動參與內控缺先失改善過程；並設計合適的獎勵和懲罰機制，搭配先進科技的監控系統，例如：大數據分析和人工智 慧（AI）工具等，來提高監督的效率和效果。再者，考慮到緊急或危機情況下，內控可能失效，提出相應的應急監督方案。