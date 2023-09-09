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企業因應永續發展之道 設定可衡量成效指標

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．葉銀華】

現代企業經營強調永續發展，亦即在失敗環境與社會中，即使再成功的企業也不算成功。獲利僅是企業的基本目標，而且要進一步在環境永續（E）、社會永續（S）、企業治理永續（G）方面有所貢獻。特別是在國際政府組織、各國政府倡議永續發展與 2050 年淨零排放目標，以及機構投資人和供應鏈的要求下，公司實踐 ESG 與減少碳排是有必要性，然而重點是如何實踐？

內外部利害關係人議合

決定ESG重大項目

ESG有許多項目，對每一家公司的重要性，有些項目具有共通性，但有些項目就有各自的差異性。再者，每個項目要執行到什麼程度，除了落實法規的要求外，每家公司會因其產業與自身特性而有所不同。因此，要實踐ESG 與減少碳排的第一步，就是公司在瞭解國際政府組織、各國政府的倡議下，透過與內外部利害關係人就 ESG 的實踐進行溝通與議合，依照利害關係人的關切程度、對公司永續發展衝擊的顯著性，決定出公司ESG的重大項目（議題）。

由於企業要落實永續發展，其範圍、事項比一般企業經營還要廣、還要多，因此不可能沒有界定範圍；企業必須與利害關係人溝通，調查不同利害關係人對於相關議題的關切度，以及各議題對公司永續發展衝擊的顯著性，進而鑑別出公司在永續發展應該包含的重大議題，並且釐定各議題的具體目標，藉以落實執行（此為利害關係人的議合程序）。更積極而言，機構投資者與供應鏈的要求，可加速公司落實永續發展。

董事會訂定永續發展目標

並監督執行成效

公司在考量上述議合結果，以及所屬產業在ESG的國際規範，由董事會核准出公司ESG重大項目（議題）的執行 程 度， 亦 即訂下ESG重大項目的短中長期目標，以及發展策略，並監督執行成效。要執行上述事項及程序，公司董事會可設立永續發展委員會，在經理部門可設立跨部門的永續整合辦公室做為永續發展委員會的規劃及執行單位。上述設計讓董事會、各經理部門和執行人員在 ESG 相關議題的目標有共識，透過跨部門、眾人參與，將ESG 融入到公司營運，方能落實與推動。

永續長帶領跨部門小組執行方案

設定可衡量成效指標

公司經營階層可設立永續長，由總經理或資深副總經理擔任，帶領跨部門之永續整合辦公室，擬定、執行永續發展的方案，並設定可衡量成效的指標。該辦公室可依需要，依照ESG 重大項目下設各工作小組。永續整合辦公室與各工作小組定期針對 ESG 重大項目進度進行檢討、調整，同時觀察國內外 ESG 趨勢的變化，才能確保 ESG 的落實程度與完整性。如果企業把 ESG 的推動由單一部門負責，往往會導致推動的力道不足或是僅偏重在特定構面上。由於 ESG 議題涵蓋範圍很廣，需要不同專業的員工共同參與。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.9月號】

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