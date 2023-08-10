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從 COP15 談全球生物 多樣性危機與企業參與

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．鍾國芳】

地球是人類已知唯一有 命的星球， 截至去（2022）年已有 216 萬多個物種被發表，但科學家估計 地球上約有 870萬個物種， 因此藍色星球上可能還有超過四分之三的物種尚未被發現命名。從陸地到海洋，由這 870 萬個形形色色的物種、形塑各個物種的遺傳變異，以及由各物種與 環境交互作用所構成的各式生態系豐富了地球的生物多樣性（biological diversity／ biodiversity）， 而得益於生物 多 樣性所提供的支持、供給、調節及文化生態系統服務（ecosystem services），人類這 個物種得以繁衍成長，並發展出超越其他物種的文明。然而，生物多樣性就像張複雜的網絡 物種的消失如同網上破了個洞，若沒有及時彌補，這個洞將越破越大， 最終將威脅到人類以及地球上所有物種的生存。

生物多樣性面臨的危機

在工業革命前，綠色植物行光合作用將太陽能轉化為可供其他生物使用的能量，是地球上生命 現象的基礎，而人類雖利用生物多樣性發展農業文明，但生產力仍受限於太陽 能轉化的效率。 在工業革命後，化石燃料提供了太陽能外的額外能源，大幅提升糧食與 各式產品的生產效率；糧食的增產與醫學的進步促成人口地指數成長與科技飛速的進展，人類對糧食與土地的需求也隨之大增，農林漁牧、工業用地的擴張導致自然棲地劣化，陸地與海 洋生物的族群也因過度獵捕而開始瓦解，許多物種瀕臨或已絕滅；科技發展促成的全球化也讓許多生物歸化異地成為入侵生物， 對原生地生物多樣性造成巨大衝擊； 此 外， 工業化也帶來了水、空氣、土壤及垃圾等汙染，大量溫室氣體排放更影響 全球的氣候， 致使海水酸化與極端氣候頻率的增加，加劇了生物多樣性的喪失； 而生物科 技的發展衍生出合成生物，對生物多樣性產生令人憂心的威脅。

根據非營利組織「全球足跡網絡（Global Footprint Network）」 估計，在今（2023）年，地球 生態系統一年生產的自然資源與各式服務會在8月2日被消耗殆盡，此「地球超載日（Earth Overshoot Day）」也宣告我們需要1.7個地球才能支持目前的生活方式。而種種證 據顯示，工業革命後人類對地表的破壞、工程建物、人造化學物質、核輻射汙染及各式垃圾，已在地層中留下了足以被後世辨識的印記，人類活動已改變了 地球的地質環境，進入了另一個地質時代 —「人類世（Anthropocene）」。而除了人 造物，人類世的地層也埋藏著標誌地球「 第六次大滅絕」的各種消失中的動植物—那些由於人類過度開發而滅絕的生物。

國際生物多樣性公約紛紛通過

1993 年生物多樣性公約

當前生物多樣性喪失的危機可說是100 ％的人禍，地球上 870 萬個物種多數不需 要仰賴人類，但人類的生存不能沒有生物多樣性，拯救生物多樣性就是拯救人類的未來。意識到地球自然環境的破壞與生物多樣性的喪失終將影響人類的 生 存， 聯合國環境署於 1992 年在里約召開「地球高峰會」，協議完成《聯合國氣候變化框架公約》與連署《生物多樣性公約 （Convention on Biological Diversity；CBD）》， 其中CBD在 1993年12月29日經 196個國家、國際組織等締約方簽署後正式生效。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.8月號】

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