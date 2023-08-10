優化新創環境 最新租稅 優惠大利多

【文．陳惠明、劉紋廷】

年新創事業發展蔚為趨勢，自創業初期至邁向公開發行之過程中，可能面臨各種機會與挑戰，其中，財稅管理為創業者必要經營之領域，包括：技術入股、員工獎酬留才、企業併購、投資抵減相關之租稅獎勵等，皆是新創事業常見的問題。政府鑑此從產業創新條例、生技醫藥產業發展條例、中小企業發展條例、企業併購法、所得基本稅額條例，乃至文化創意產業發展法部分 條文修正最新通過，均為落實法規挺新創之具體作為，本文茲年新創事業發展蔚為趨勢，自創業初期將相關租稅獎勵重點彙整，期能助於新創事業有效了解並運用相關租稅優惠，加速新創事業未來之發展。

租稅優惠1 技術入股緩課所得，避免現金入袋前提前課稅

技術投資人以技術成果作為無形資產作價充抵股款，即以技術入股避免技術投資人需額外籌措資金投資於公司，然而，依據現行法令，技術投資人就取得股票價款超過該等無形資產取得成本部分，應計入財產交易所得依法課稅，因此，為避免技術入股當年度所生之稅負，造成資金缺乏之技術投資人額外負擔，相關法規上特別針對課稅時點訂有延緩至「轉讓、贈與或作為遺產分配時」課徵之規定，並在持股及技術作價應用相關服務累計達二年之要件下，得選擇以「轉讓或撥轉日時價 」 或「取得股票日或可處分日之時價」擇低計算課稅，以避免技術投資人為參與企業之經營，分享研究發展成果，卻因法規限制需籌措額外稅金，甚至可能多繳了冤枉稅。相關緩課規定。

租稅優惠2 員工獎酬緩課，有助企業留住優秀人才

員工是公司重要資產之一，對資金有限之新創事業而言，發放股票使員工變成「股東」，除能降低營運資金需求外，亦能增加員工向心力，為企業留住優秀人才。然而，員工分紅費用化後，股票股利已不再是面額課稅，員工租稅負擔增加將相對提高企業現金酬勞比例，進而增加營運資金之需求，如能將技術入股緩課機制導入員 工獎酬，不僅達到獎勵留才的效果，也能使員工與企業之利益一致，共同朝向企業長遠發展之目標邁進。針對員工獎酬所得緩課規定。

租稅優惠3 新創併購擴大營運動能，租稅優惠助攻

對新創事業而言，併購亦是企業迅速成長的契機，而對其股東而言，亦是投資出場的主要途徑之一。過去常見以股份轉讓方式進行併購，優點是新創事業可維持獨立個體，經營績效不因併入大企業而被漠視，而且過去所得稅法規定國內證券交易所得免稅，新創事業股東亦不會因併購而須繳納巨額稅負，而對企業併購望之卻步。然而，自 2021 年起，所得基本稅額條例修正後，個人買賣未上市櫃及未登入興櫃股票之所得，須納入所得基本稅額計算，為此，立法者也了解避免法律訂定對新創事業造成衝擊，對於設立未滿五年之企業，則可向目的事業主管機關申請核定屬國內高風險新創事業公司，進而排除計入個人基本所得額課稅。