快訊

「奧運女警」紀淑如被指勾引名醫 刑大調查揪出檢舉人亂指控

找到了！空軍士官長綠島落海失蹤 被發現已無生命跡象

林襄認愛馬傑森！向媒體求饒「請留點空間」

優化新創環境 最新租稅 優惠大利多

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．陳惠明、劉紋廷】

年新創事業發展蔚為趨勢，自創業初期至邁向公開發行之過程中，可能面臨各種機會與挑戰，其中，財稅管理為創業者必要經營之領域，包括：技術入股、員工獎酬留才、企業併購、投資抵減相關之租稅獎勵等，皆是新創事業常見的問題。政府鑑此從產業創新條例、生技醫藥產業發展條例、中小企業發展條例、企業併購法、所得基本稅額條例，乃至文化創意產業發展法部分 條文修正最新通過，均為落實法規挺新創之具體作為，本文茲年新創事業發展蔚為趨勢，自創業初期將相關租稅獎勵重點彙整，期能助於新創事業有效了解並運用相關租稅優惠，加速新創事業未來之發展。

租稅優惠1 技術入股緩課所得，避免現金入袋前提前課稅

技術投資人以技術成果作為無形資產作價充抵股款，即以技術入股避免技術投資人需額外籌措資金投資於公司，然而，依據現行法令，技術投資人就取得股票價款超過該等無形資產取得成本部分，應計入財產交易所得依法課稅，因此，為避免技術入股當年度所生之稅負，造成資金缺乏之技術投資人額外負擔，相關法規上特別針對課稅時點訂有延緩至「轉讓、贈與或作為遺產分配時」課徵之規定，並在持股及技術作價應用相關服務累計達二年之要件下，得選擇以「轉讓或撥轉日時價 」 或「取得股票日或可處分日之時價」擇低計算課稅，以避免技術投資人為參與企業之經營，分享研究發展成果，卻因法規限制需籌措額外稅金，甚至可能多繳了冤枉稅。相關緩課規定。

租稅優惠2 員工獎酬緩課，有助企業留住優秀人才

員工是公司重要資產之一，對資金有限之新創事業而言，發放股票使員工變成「股東」，除能降低營運資金需求外，亦能增加員工向心力，為企業留住優秀人才。然而，員工分紅費用化後，股票股利已不再是面額課稅，員工租稅負擔增加將相對提高企業現金酬勞比例，進而增加營運資金之需求，如能將技術入股緩課機制導入員 工獎酬，不僅達到獎勵留才的效果，也能使員工與企業之利益一致，共同朝向企業長遠發展之目標邁進。針對員工獎酬所得緩課規定。

租稅優惠3 新創併購擴大營運動能，租稅優惠助攻

對新創事業而言，併購亦是企業迅速成長的契機，而對其股東而言，亦是投資出場的主要途徑之一。過去常見以股份轉讓方式進行併購，優點是新創事業可維持獨立個體，經營績效不因併入大企業而被漠視，而且過去所得稅法規定國內證券交易所得免稅，新創事業股東亦不會因併購而須繳納巨額稅負，而對企業併購望之卻步。然而，自 2021 年起，所得基本稅額條例修正後，個人買賣未上市櫃及未登入興櫃股票之所得，須納入所得基本稅額計算，為此，立法者也了解避免法律訂定對新創事業造成衝擊，對於設立未滿五年之企業，則可向目的事業主管機關申請核定屬國內高風險新創事業公司，進而排除計入個人基本所得額課稅。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.8月號】

延伸閱讀

台塑新智能斥資3億入股儲能大廠 取得儲盈9%股權

A成龍錢、逃亡12年 楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

張忠謀向台積研發和營運人員致敬 勉勵別走英國海軍路

友達、義隆入股庫得 為自家產品找到新出海口

相關新聞

優化新創環境 最新租稅 優惠大利多

持續優化新創環境，乃為臺灣經濟成長注入活水。從產業創新條例、生醫發展條例、中小企業發展條例、企業併購法、所得基本稅額條例，再到文創產業發展法，提供相關租稅利多優惠，由法規挺新創，為臺灣新創壯大助攻。

新創資源大補帖

創新創業是經濟成長重要驅動力，也是臺灣提升國際能見度的關鍵優勢。經濟部中小企業處以裕資金、廣服務、創聚落及鏈市場等策略來協助新創成長，打造更具國際競爭力的中小企業。

111年度電子申報檢核條件修正重點解析

目前營利事業所得稅結算申報案件多已採網路申報，今（112）年申報 111年度營所稅時，電子申報檢核機制有所調整，如送出申報前系統顯示錯誤代號，須逐一排除錯誤，始能完成申報。

從 COP15 談全球生物 多樣性危機與企業參與

生物多樣性的消失將威脅地球上所有物種的生存。去（2022）年 12 月 COP 15 齊聚商討替代《愛知目標》的後 2020 全球生物多樣性框架，為地球生物多樣性存續爭取最後一絲生機。最終通過《昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架》，為後 2020 年推動生物多樣性工作提出具體的指導方針。

獨董之變

過去，一位獨董可以憑一己之力召開股東臨時會，在證交法第14條之4第四項修正後，不再讓個別獨董在攸關公司重要事項中濫權，改以審計委員會以合議為之，限縮獨董獨立行使職權的權限，並未減少甚至是增加審計委員會的權力，獨董之變，監督的功能仍在。

臺灣淨零曙光─臺灣碳權交易所設立

今（2023）年 4 月，臺灣證券交易所與行政院國家發展基金宣布共同出資成立「臺灣碳權交易所」，將是臺灣淨零的一道曙光。臺灣對於碳權認知、行動與相關配套，逐漸覺醒，開始急起直追，期待臺灣低／負碳科技與企業 ESG 雄心蓬勃發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦