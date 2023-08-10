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111年度電子申報檢核條件修正重點解析

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．徐俊賢】

每年5月營利事業所得稅，納稅者大多數是網路電子申報，紙本申報已極少人使用。網路電子申報可免除手寫的麻煩，還設有檢核機制，在送出申報前，系統會自動檢查有否填報不合理之處，並顯示錯誤代號，申報者須逐一排除所有錯誤後，才能完成申報。

今（民國 112，以下同）年申報 111 年度營所稅時，電子申報檢核機制亦有所調整，財政部於今年 4 月為此發布修正「營利事業所得稅電子結（決）算及清算申報作業要點」，以下就申報檔案審核條件較重要之修正說明。

錯誤代號0046：填寫簽證會計師姓名

由於中小型事務所可能是由兩三位會計師分攤事務所承接案件，因此事務所同仁可能將簽證會計師資料之欄位，誤填為事務所名稱。若出現錯誤代號 0046，表示該欄位須填寫會計師姓名，不能填寫事務所名稱。

錯誤代號0155：不得勾選「免填所得

基本所稅額申報表註記」

計算當年度課稅所得額時，以全年所得額減去各項免稅所得，常見的減項包括證券交易所得、符合獎勵之免稅所得⋯等，計算課稅所得額及應納稅額（應納稅額減除投資抵減稅額則可求得一般所得稅額）。以紙本申報書為例。其後，依紙本申報書第2頁，課稅所得額加計法令或財政部決定之免稅所得，計算基本所得稅額，與一般所得稅額相較，判斷是否須申報最低稅負。

不過，如果營利事業無前揭免稅所得，即可在申報書第 2 頁上方勾選「本營利事業符合背面附註一所述條件，非本申報表適用對象，免填寫本申報表。」然而，以往此勾選之檢核機制有所疏漏，也就是若營利事業有證券或期貨交易所得，電子申報若誤勾仍可申報，但因勾選電腦會取消申報書第 1 頁 99 欄自動載入第 2 頁證券或期貨交易所得之金額，造成未計算基本所得額，未報繳基本稅額，釀成逃漏稅。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.8月號】

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