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新創資源大補帖

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．何晉滄】

創新創業是國家經濟成長的重要基礎，可創造就業機會，吸引更多人才投入勞動市場。創業家也在創新及應用新技術方面扮演著重要角色，而新的解決方案推動傳統產業的數位轉型和新興產業的發展，提升產業的生產力和效率，吸引更多投資及商業機會，有助於整體經濟發展。

創業生態系相關成員，如政府、創投、創育機構等在各創業階段提供多元輔導機制、商業支持網絡與合作機會，活絡創業生態系發展，讓新創企業可以在資源充沛的環境中萌芽、成長，發展創新產品和服務，進而吸引更多國際投資及商業機會，形成創新創業的正向循環，進而提升國家競爭力。

紮實的創新創業生態環境

創新是臺灣經濟發展與國際能見度的關鍵優勢。根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2023年IMD世界競爭力年報」， 臺灣在 64個受評比國家中排名第6名，其中臺灣的科學研究能力、技術實力與創新成果獲得肯定。

全球創業觀察（GEM）在今（2023）年公布國家創業環境指數（NECI），在受評估的51 個國家中，臺灣排名全球第 3，顯示臺灣是適合創業的國家，其中在「實體基礎建設」、「政府政策、稅法與官僚行政」、「商業與專業服務基礎建設」3 項更居全球第 1，顯示臺灣創業生態系已具備一定的基礎環境，適合孵育新創發展。

政府整合跨部會資源以實際行動協助企業成長，推動「中小企業整體競爭力提升方案」，去（2022）年至2026年預計 投入近新臺幣（以下同）1,000億元，透過「創新加值、淨零碳排、數位轉型、在地共榮」四大行動策略，強化臺灣經濟韌性及創新研發能量，打造更具國際競爭力的中小企業。經濟部中小企業處（下稱中小企業處）在此脈絡下以裕資金、廣服務、創聚落及鏈市場等策略來協助新創成長，提出多樣化的創業計畫資源，扶植新創事業發展與傳承創業經驗，促成更多商機，相關說明如下。

裕資金－充裕創業資金

在創業貸款方面，提供「青年創業及啟動金貸款」，協助青年取得籌設及開辦階段之創業啟動金，以因應創業後事業發展之需要。另針對創業貸款在 100 萬元以下的申請案，以從優、從簡、從速三大原則，提供融資優惠措施。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.8月號】

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創新創業是經濟成長重要驅動力，也是臺灣提升國際能見度的關鍵優勢。經濟部中小企業處以裕資金、廣服務、創聚落及鏈市場等策略來協助新創成長，打造更具國際競爭力的中小企業。

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