股利收入申報免稅銷售額 適用疑義

【文．張瑞峰、黃莎蘅】

每年度 1 月初，對於兼營營業人來說屬於相當忙碌的時刻，當期為當年度最後一期的營業稅申報，營業人須依照兼營營業人營業稅額計算辦法之規定，計算全年度之進項稅額不得扣抵銷項稅額之比例，據以調整計算進項稅額不得扣抵銷項稅額之金額，以核算當期及年度應申報繳納之營業稅額。

兼營營業人取得股利收入

應申報免稅銷售額

兼營營業人，是指經營一般業別而依加值型及非加值型營業稅法第四章第一節規定計算稅額，兼營有「應稅」及「免稅」貨物或勞務者；或兼依同法第四章第一節及第二節規定計算稅額者。有趣的是，實務上兼營營業人，除銀行業、保險業、信託投資業、證券業、期貨業、票券業及典當業外，大多並未真正兼營「應稅」及「免稅」貨物或勞務，而是兼營「應稅」及「非屬營業稅課稅範圍」之投資業務獲取股利收入。讀者或許好奇，既然股利收入「非屬營業稅課稅範圍」，就沒有「應稅」及「免稅」的分別，為什麼需要計入營業稅申報書中呢？

股利收入應申報為免稅銷售額之規範，源於財政部民國（以下同）77年7月8日台財稅第 761153919號函（簡稱77年函令）揭示：「兼營投資業務之營業人於年度中所取得之股利收入為簡化報繳手續，得暫免列入各期之免稅銷售額申報，俟年度結束，將全年股利收入彙總列入當年度最後一期之免稅銷售額申報，計算應納或溢付稅額；並依『兼營營業人營業稅額計算辦法』之規定，按當年度不得扣抵比例計算調整稅額，併同繳納。」而於 77 年至 85年間，遂有營業人認為 77 年函令規範股利收入需申報免稅銷售額，違反法律保留原則及租稅法定主義，提出釋憲申請，最終大法官會議決議為合憲。細探大官法釋字第 397 號解釋理由書，大法官從營業人供兼營投資業務共同使用而購進貨物、勞務之進項稅額，因投資業務取得之股利收入非屬營業稅課稅範圍，故相關之進項稅額亦應有部分不得扣抵之立場，肯定 77年函令並未違反憲法；並非認定股利收入屬於營業稅課稅範圍。

股利配發來源

隨時代演進日趨多元

至此，兼營投資業務之營業人雖知「取得股利收入」應申報免稅銷售額，惟實務上公司發給股東現金或股票，除源自於累計盈餘而屬盈餘分派外（形式包含現金股利及股票股利，即未分配盈餘轉增資），自公司法第 241 條修正後，公司尚得以法定盈餘公積及特定類別之資本公積發給現金，或以減資退還股款的方式將股東投入資本、公積等股東權益項目發還股東。此外，營業人的投資標的除國內公司外，亦有可能投資外國公司。是以，筆者彙整自 77年迄今，財政部有關股利收入應申報或免申報免稅銷售額的相關解釋令，歸納分析目前規範內容及論理脈絡，並提醒讀者實務上常見爭議。