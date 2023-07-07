【文．馬秀如、朱德芳 】

世事多變化。分配企業資源、掌握經營權的董事，在任期屆滿前，一夕之間可能被迫下台，這是一種改變。 發生的原因可能是某位獨立董事（下稱獨董 ）在經營權爭奪戰中，召開股東 臨時會，重選董事的結果。過去，一位獨董可以憑一己之力召開股東臨時會，以後辦不到了，這也是改變。第二個改變發生的原因，是金管會提議修正證券交易法（下稱證交法）第14條之4等條文，並在去（民國 111）年8月22日預告修法草案，行政院在今（112）年4月 20日通過，立法院在5月30日三讀通過。

本文說明這個世事的變化，過去獨董如何改變企業經營者的人選，以及獨董的這個權利為何被改變。不過，在說明世事的變化前，要先了解與董事會、監察人運作有關的制度，否則很難體會世事為何如此變化。我國公司法制的設計，可從合議制或獨立、共同行使職權、雙軌與單軌制中選擇。本文先說明這兩種可選擇方式，再說明這兩種方式在經營權爭奪戰中的地位。

公司法之雙軌制與單軌制

我國早在民國 18 年即頒公司法。該法把公司的權限分歸於 3 個機關：股東會、董事會，以及監察人。股東會在決定公司之意思，董事會在執行公司之業務，監察人則在監督董事會的業務執行。董事會與監察人併存，故為雙軌制。

我國於制定公司法後約四十年（57 年 4 月底）方制定證交法，僅規範公司中的公開發行公司（註 2）。該法制定之初，在權力結構的設計上，遵循公司法三分法的設計，公開發行公司亦設有董事會及監察人，仍採雙軌制。但情況在 94 年改變。當年推動上市櫃公司設置獨董，修正證交法，增加第 14 條之 2 到第 14 條之 5、第 181 條之 2 等條文，且要求全體獨董組成審計委員會，以審計委員會取代監察人。自此開始，我國的董事分成一般董事及獨董二種。

金管會分階段引進獨董與審計委員會的制度，至 111 年，全部上市櫃公司都應設置審計委員會，此後，凡上市櫃公司都不再設置監察人，與非公開發行公司甚不相同。公開發行公司一旦沒有監察人，以前董事會與監察人併存的二個權力機關只剩一個董事會，從雙軌制變成單軌制。

合議、獨立或共同行使職權

民國 18 年，我國仿德國、日本，引進其股份有限公司雙軌制的權力架構，但在監察人制度方面，卻與德日不同。在德日，監察人制度的設計都採用合議制，是監察人會（Board of Supervisors）的概念。眾監察人須開會，才能作成結論；後續能付諸執行的，是在會議中作成的結論；至於某一個個人的意見，未經會議討論的程序，或討論後的結論未通過，就不能執行。

相反地，我國係由每位監察人獨自執行職務，既不須在監察人會開會前若干天發出開會通知，也不保留磋商的時間，或者，在會議中聽取及參酌其他監察人可能不同的看法。於是我國監察人在法律的設計上，可「獨斷獨行」，一旦他（她）一個人認為某件事有必要、是「為了公司的利益」，自己就有權作成決策，例如召開股東臨時會。