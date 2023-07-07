快訊

外資大賣台股210億元 賣超榜首竟已被連賣10天

史上第一遭！環評委員逕自變更程序議程 現場爆衝突

我國實施IFRS 17之 稅務影響與企業之因應

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．陳明進】

我國將於民國（以下同）115年實施國際財務報導準則第17號「保險合約 」（IFRS 17），正式與國際間保險合約會計準則接軌，將有利於我國保險公司財務報表與國際間業者之可比性與國際競爭力。惟實施 IFRS 17 對保險公司可能產生之稅務影響，仍較少有相關之探討，因此本文介紹我國實施 IFRS 17對保險公司之稅務影響，以及提出對保險公司因應之建議。

保險業務相關三大稅目

目前與保險業務相關之稅目主要有以下三項：印花稅、營業稅及營利事業所得稅。

印花稅：不受 IFRS 17 影響

保險公司向客戶收取保費所出具之收據，屬於印花稅法規定應納印花稅之憑證。印花稅法第 7 條規定，銀錢收據每件按金額千分之四，由立據人貼印花稅票，保險公司之印花稅大多係依同法第 8 條第二項，採用彙總繳納方式完稅。印花稅屬憑證稅，保險收入印花稅稅基之計算基礎為保費金額，實施 IFRS 17 後，財務報表上將不再呈現保費收入，但保險公司系統上仍會有收取保費之相關資料，故對於印花稅之稽徵，應可不受影響。

營業稅：財稅具重大差異

保險公司屬於營業稅法規定之特種營業人，依據營業稅法第 11 條規定，其保險本業銷售額之稅率為百分之五；其中財產保險之保費收入應扣除自留賠款後再計徵。保險業之再保費收入之稅率則為百分之一。保費收入在計徵營業稅時，得依同法第 8 條第 23 款規定，減除承辦政府推行之保險（如公保、勞保、學生保險、強制汽車第三人責任險等）之保費、以及再保分出保費、人壽保險提存之責任準備金等。

現行保險公司營業稅之課徵，是以保費收現金額為銷售額之認定基礎，此金額包含屬於保險合約中之儲蓄及投資組成部分。實施IFRS 17後，保險公司之保險收入則是以本期已發生保險 服務費用、非財務風險之風險調整數攤銷數、合約服務邊際（CSM）攤銷數及保險取得現金流量攤銷數等組成，並排除投資組成部分。現行保險本業銷售額之營業稅稅基與未來保險公司財務報表之保險收入間將會有重大差異，兩者間之金額如何調節至相符，以及是否適合改以 IFRS 17 所認列之保險收入作為營業稅之銷售額，可能涉及是否修法的政策考量。

即使維持現行以收現基礎之保費收入作為課徵營業稅之銷售額，在減除項目上，現行保險公司提存之責任準備金大多係就保費收入依據一定之法定比率計提；但實施 IFRS 17後，則改由保險公司以本身建置之模型，衡量未來現金流出現值之估計值，據以提列相關之責任準備金。此一計提責任準備金衡量基礎之改變，將會是稽徵實務上認定責任準備金提存是否合宜之挑戰，特別是屬於虧損性之保險合約，收取之保費收入可能不會有營業稅之課稅。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.7月號】

延伸閱讀

國軍放寬志願役體格限制 邱臣遠籲國防部說清楚原因

消基會：瓦斯業者應配置2防災利器 於法有據

大樓防盜門外開得拆？中市府：專業認定不妨礙逃生免拆

犯罪被害人保護命令上路 違反者最重可處3年刑

相關新聞

獨董之變

過去，一位獨董可以憑一己之力召開股東臨時會，在證交法第14條之4第四項修正後，不再讓個別獨董在攸關公司重要事項中濫權，改以審計委員會以合議為之，限縮獨董獨立行使職權的權限，並未減少甚至是增加審計委員會的權力，獨董之變，監督的功能仍在。

臺灣淨零曙光─臺灣碳權交易所設立

今（2023）年 4 月，臺灣證券交易所與行政院國家發展基金宣布共同出資成立「臺灣碳權交易所」，將是臺灣淨零的一道曙光。臺灣對於碳權認知、行動與相關配套，逐漸覺醒，開始急起直追，期待臺灣低／負碳科技與企業 ESG 雄心蓬勃發展。

我國實施IFRS 17之 稅務影響與企業之因應

IFRS 17「保險合約」即將在民國 115 年上路，保險公司適用 IFRS 17 亦將面臨許多重大之稅務治理問題，如何順利接軌並降低稅務風險，有賴主管機關修訂合宜之稅務規定，以及保險業者即早檢視問題，做好稅務治理。

股利收入申報免稅銷售額 適用疑義

營利事業有兼營投資業務，於年度中取得國內外股利收入，應併入免稅銷售額申報營業稅。營業人宜注意財政部有關股利收入應申報或免申報免稅銷售額的相關解釋令，以免構成漏報稅額或面臨違規之稅務風險。

營養午餐業者適用查定課徵釋令放寬歷程

業者接受學校委託辦理營養午餐，若銷售價格受教育主管機關要求凍漲，或由教育主管機關編列預算支應，可採查定課徵營業稅。不過，適用查定課徵原有三要件須符合，歷年來已陸續放寬，惟業者仍須留意銷售額避免超限。

我國綠色金融與企業永續 發展相關之政策與作為

全球環境及氣候變遷衝擊日增，永續發展與 ESG 落實受到各國監管機關及企業所關注，並藉由持續發展 ESG 相關指數及永續債券等金融商品，鼓勵投資人運用手中的投資資源，共同推進企業永續發展的腳步。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦