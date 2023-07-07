我國實施IFRS 17之 稅務影響與企業之因應

【文．陳明進】

我國將於民國（以下同）115年實施國際財務報導準則第17號「保險合約 」（IFRS 17），正式與國際間保險合約會計準則接軌，將有利於我國保險公司財務報表與國際間業者之可比性與國際競爭力。惟實施 IFRS 17 對保險公司可能產生之稅務影響，仍較少有相關之探討，因此本文介紹我國實施 IFRS 17對保險公司之稅務影響，以及提出對保險公司因應之建議。

保險業務相關三大稅目

目前與保險業務相關之稅目主要有以下三項：印花稅、營業稅及營利事業所得稅。

印花稅：不受 IFRS 17 影響

保險公司向客戶收取保費所出具之收據，屬於印花稅法規定應納印花稅之憑證。印花稅法第 7 條規定，銀錢收據每件按金額千分之四，由立據人貼印花稅票，保險公司之印花稅大多係依同法第 8 條第二項，採用彙總繳納方式完稅。印花稅屬憑證稅，保險收入印花稅稅基之計算基礎為保費金額，實施 IFRS 17 後，財務報表上將不再呈現保費收入，但保險公司系統上仍會有收取保費之相關資料，故對於印花稅之稽徵，應可不受影響。

營業稅：財稅具重大差異

保險公司屬於營業稅法規定之特種營業人，依據營業稅法第 11 條規定，其保險本業銷售額之稅率為百分之五；其中財產保險之保費收入應扣除自留賠款後再計徵。保險業之再保費收入之稅率則為百分之一。保費收入在計徵營業稅時，得依同法第 8 條第 23 款規定，減除承辦政府推行之保險（如公保、勞保、學生保險、強制汽車第三人責任險等）之保費、以及再保分出保費、人壽保險提存之責任準備金等。

現行保險公司營業稅之課徵，是以保費收現金額為銷售額之認定基礎，此金額包含屬於保險合約中之儲蓄及投資組成部分。實施IFRS 17後，保險公司之保險收入則是以本期已發生保險 服務費用、非財務風險之風險調整數攤銷數、合約服務邊際（CSM）攤銷數及保險取得現金流量攤銷數等組成，並排除投資組成部分。現行保險本業銷售額之營業稅稅基與未來保險公司財務報表之保險收入間將會有重大差異，兩者間之金額如何調節至相符，以及是否適合改以 IFRS 17 所認列之保險收入作為營業稅之銷售額，可能涉及是否修法的政策考量。

即使維持現行以收現基礎之保費收入作為課徵營業稅之銷售額，在減除項目上，現行保險公司提存之責任準備金大多係就保費收入依據一定之法定比率計提；但實施 IFRS 17後，則改由保險公司以本身建置之模型，衡量未來現金流出現值之估計值，據以提列相關之責任準備金。此一計提責任準備金衡量基礎之改變，將會是稽徵實務上認定責任準備金提存是否合宜之挑戰，特別是屬於虧損性之保險合約，收取之保費收入可能不會有營業稅之課稅。