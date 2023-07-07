臺灣淨零曙光─臺灣碳權交易所設立

【文．李堅明】

臺灣政府從1999年開啟碳交易制度建設工程，2015年《溫室氣體減量法》將「總量與交易制度」（cap and trade；簡稱「碳交易制度」）作為國家2050年減排50％（相較於2005年排放量）的最重要市場誘因工具，同時，發展出溫室氣體盤查、溫室氣體抵換專案，以及碳交易資訊平台等重要法制準備。晚近，因應全球淨零排放（net zero emissions）目標發展，政府於去（2022）年2月修正公布《氣候變遷因應法》（簡稱《氣候法》），將2050年淨零目標正式入法，並提出碳費搭配自主減量計畫，提升企業減碳誘因。為促進企業自主減量目標落實的成本有效性，臺灣證券交易所與行政院國家發展基金於今（2023）年4月，宣布將共同出資成立「臺灣碳權交易所」。

臺灣碳權交易所設立，將是臺灣淨零曙光，然而，碳權認知與相關配套也百廢待興，爰此，本文針對碳權型態與價格、碳權產生與品質、碳權抵換量、碳權交易的意涵與企業ESG（環境、社會與治理）及碳權交易所建置準備，提供政府建置臺灣碳權交易所及相關配套與規劃參考。

碳權型態與碳價成因

碳權型態區分兩大類型：「排放配額」（allowance）及「減量額度 」（credit），前者是政府對工業或發電業等大排放源，實施強制性碳交易制度（cap and trade）所核發的排放配額， 例如歐盟、中國、韓國、紐西蘭及美國加州等，成為強制性碳市場（mandatory carbon market）；後者是組織機構或個人自願性減碳投資取得的減量額度，稱為自 願性碳市場（voluntary carbon market）。碳權核發機構包括聯合國氣候變化綱要公約（United Nations Framework Convention on Climate Change；UNFCCC，簡稱國際機制 ）的「經驗證減量額度 」（Certified Emissions Reductions；CERs）、各國政府核發的減量額度（簡稱國內機制，例如臺灣環保署核發的抵換專案減量額度）及國際獨立機構核發的減量額度（簡稱獨立機制，例如非營利組織 Verra 核發的「經查證單位—Verified Carbon Units；VCUs」）。

由於強制性與自願性碳市場的目的與功能具差異性，因此，兩個市場的交易商品、交易價格、交易對象及交易場所均有所差異。1單位排放額度與減量額度，雖然都代表1噸二氧化碳當量（CO2e），然而，排放額度有強制性履約要求，不足時，可以一定比例減量額度抵換；自願性的減量額度僅是輔助企業滿足強制性排放上限的功能，因此，減量額度價格通常低於排放額度市場價格。

由於自願性碳市場價格受到強制性碳市場影響，因此，掌握強制性碳市場價格變化趨勢，即成為碳權經營管理的重要議題。歸納強制性碳市場的主要影響因子：

1. 排放額度核配量：核配量愈少，碳權（排放額度或減量額度）需求愈高，碳價愈高；