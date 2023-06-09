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營養午餐業者適用查定課徵釋令放寬歷程

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．徐俊賢】

財政部日前發布解釋令，再度放寬學校營養餐業者適用查定課徵的範圍，業者如與學校簽訂食材採購合約與締約學校烹調成餐點，且食材銷售價格受教育主管機關監督（意即凍漲）或由教育主管機關全額編列預算支應，則食材銷售價格可採查定課徵，以 1％稅率課稅。

營業稅的繳納，除了常見的依法開立發票，填寫401申報書報繳稅款之外，還有一種課稅方式是查定課徵。相對於開立發票是銷項、進項稅額相抵，查定課徵是以銷售額乘以稅率計算稅額，且稅率較低，財政部藉此給予業者租稅優惠或參與誘因。

營業稅法第 13 條第 1 項即規定，小規模營業人（平均每月營業額未達 20 萬元），及其他由財政部規定免予申報銷售額之營業人，營業稅稅率為 1％；同條第 2 項則規定，農產品批發市場之承銷人及銷售農產品的小規模營業人，營業稅稅率為 0.1％。上述營業人可依營業稅法第 23 條規定，以稅局查定之銷售額按規定稅率計算營業稅額。

適用查定課徵之函令歷程

符合三要件才可適用

營養午餐業者適用查定課徵繳納營業稅，始於財政部（民國，以下同）98年5月27日解釋令。此令規定專營學校委託辦理學生營養午餐，且銷售價格受主管機關監督（凍漲），或由主管機關全額編列預算支應（即免費營業午 餐 ）之營業 人， 得 以查定銷售額繳納營業稅。此令規定營養午餐業者適用查定課徵的三要件：須為專營、供餐對象是學生、供餐須為午餐，若此三要件稍有不符合，業者就必須開立發票以 5％稅率繳稅。然而此三要件，於實務適用常有困擾，因此財政部十餘年來陸續發布解釋令放寬。

另外，適用查定課徵的營業人，其銷售額至多每半年查定一次，不過，營業午餐業者適用查定課徵較不同，是以實際收入（受主管機關監督的銷售價格，或主管機關編列預算支應）作為查定課徵的銷售額。

財政部於 99 年 7 月 9 日發布解釋令，補充 98 年解釋令適用範圍，界定「學生」為公立高中職、國中、國小；國立高中職、特殊教育學校；私立高中職學生。從解釋令可見，適用查定課徵的營養午餐業者，不包括供餐予幼稚園、私立國中小、大學學生的業者。

放寬供應「營養午餐」至「餐點」

適用查定課徵的三要件，第一個是放寬「午餐」為「餐點」。例如學校舉辦活動，學生用餐時間改變，午餐變成點心，營養午餐業者供應點心而非午餐，即無法適用查定課徵，似不合理。財政部於 100 年 4 月 29 日解釋令，將營養午餐業者對學生提供之餐點，也納入適用查定課徵的範圍，惟餐點的委辦契約須經教育主管機關同意備查。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.6月號】

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