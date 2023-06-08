我國綠色金融與企業永續 發展相關之政策與作為

【文．張振山】

從2015年巴黎峰會 COP21通過《巴黎協定 》， 目 標到本世紀末全球氣溫升幅控制不超過攝氏2度，最理想是 控 制 在 1.5度以內，到去（2022）年的埃及夏姆錫克（Sharm El Sheikh）COP27聯 合 國 氣候變遷大會，可以明顯感受到各國為因應氣候變遷所展現出邁向淨零碳排更為積極的企圖。

近年來因氣候變遷加劇，永續發展議題在國際上備受關注，國際投資人及產業供應鏈日益重視環境、社會、治理（ESG）等議題，我國於2021年4月22日世界地球 日 宣示「2050 淨零排放」是全世界共同的目標，也是臺灣的目標。故金管會近年積極響應國家政策，全面推動金融業及上市櫃公司的永續轉型，近年已陸續啟動「公司治理 3.0- 永續發展藍圖」、「綠色金融行動方案 3.0」、「上市櫃公司永續發展路徑圖」等政策，持續深化我國企業永續發展並邁向淨零轉型的目標。

綠色金融行動方案3.0

五大重點深化永續

金管會於去年 9 月發布「綠色金融行動方案 3.0」，方案內容涵蓋五大推動重點，包括推動金融機構碳盤查及氣候風險管理、發展永續經濟活動認定指引、促進 ESG 及氣候相關資訊整合、強化永續金融專業訓練，以及協力合作凝聚淨零共識，期能深化我國永續發展並邁向淨零轉型的目標。

綠色金融行動方案 3.0 的願景為「整合金融資源，支持淨零轉型」，並以 3 大核心策略、5 大推動面向，持續引導金融市場及整體產業重視永續發展及氣候變遷，並強化金融業及產業的氣候韌性，以借重金融市場的力量，深化我國永續發展並支持淨零轉型。主要內容如下：

一、目標：

凝聚金融業共識，提出及發展金融業共通需要的指引、資料，推動金融業瞭解自身及投融資部位的溫室氣體排放情形，促進金融業主動因應及掌握氣候相關風險與商機，持續推動金融業支持永續發展並導引企業減碳。

二、核心策略：

1. 協力合作深化永續發展及達成淨零目標。

2. 揭露碳排資訊，從投融資推動整體產業減碳。

3. 整合資料及數據，以強化氣候韌性與因應風險之能力。

三、推動面向：

1. 布局：推動金融機構瞭解其自身及投融資組合的碳排放情形、規劃中長程減碳目標及策略，並評估及辨識氣候變遷對個別金融業者及整體市場可能帶來的影響，以擬訂策略及早因應氣候相關風險。

2. 資金：持續發展「永續經濟活動認定指引」，鼓勵企業據以擬訂轉型計畫，及鼓勵金融業納入投融資決策參考，並持續將資金投入綠色及永續發展領域，促進我國綠色及永續經濟活動與市場的發展。

3.資料：透過整合及優化我國氣候變遷及 ESG相關資訊與數據，以利金融機構分析運用，並讓企業、利害關係人及投資人等瞭解我國永續金融進展，推動各界對永續金融的重視與實踐。

4.培力：推動金融機構強化訓練及培育永續金融人才，以將永續金融的理念由上而下深植於金融機構的組織與文化，並擴及至投融資對象，以影響整體產業及社會，加速我國淨零轉型的進程。

5.生態系：推動金融機構間的合作、促進金融機構積極審視氣候變遷及ESG相關風險，及研析國際作法、推動金融科技在綠色金融的創新應用，凝聚金融機構的共識並提高誘因，以大帶小擴大並深化永續金融的影響層面，以進一步完善永續金融生態系。