快訊

天氣轉晴逐漸變熱！專家曝「下波梅雨」再來時間

王思佳背香奈兒露面了！同場驚見王力宏獻吻對象

基本所得額不計入房地合一交易損失 似有損納稅人權益

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．徐俊賢】

又到了每年 5 月報稅時節，營利事業於申報營所稅時，房地合一 2.0 之交易所得須與營所稅本稅課稅所得分開計稅，再合併計算基本所得額進而計算基本稅額，以與一般所得稅額作比較，後者若低於前者則應繳納最低稅負。不過，房地合一交易若產生損失，在計算最低稅負的總「課稅所得額」可能面臨不利情況，因為表格規定損失不計，故無法與本稅課稅所得正負相抵，有損納稅義務人權益。

本稅課稅所得額之計算可認列損失

111年度營利事業所得稅申報書第 1 頁損益及稅額計算表（以下簡稱申報書第 1 頁）第53 欄「全年所得額」，為「當年度營業淨利」加「非營業收益」減「非營業損失」計算而得。「全年所得額」減去各項免稅所得等，為「課稅所得額」，再乘上 20% 為當年度營所稅額。而各項免稅所得，常見的減項包括證券交易所得、符合獎勵之免稅所得等。

由於房地合一交易所得須與當年度所得分開計稅，因此須藉 134 欄從「課稅所得額」減除。這是因為營利事業在計算「非營業收入」時，須將房地合一交易所得計入如 40 欄「處分資產利益」，因此在計算本稅營所稅額前，須先將房地合一交易所得自課稅所得減除。

房地合一交易分開計稅

表格餘額不顯示損失

寫申報書第 C1-1 頁「交易符合所得稅法第4條之4規定房屋、土地、房屋使用權、預售屋及其坐落基地暨股份或出資額之收入、成本、費用、損失明細表」。134 欄金額納入第 C1-1 頁之交易所得或損失（A1、A2、A3欄），減去當年度不同稅率之交易損失減除額、前十年核定之交易損失減除額，為課稅所得或損失（D1、D2、D3欄），再減去土地漲價總數額（F1、F2、F3 欄），為「減除土地漲價總數額後之餘額 」（G1、G2、G3 欄 ）， 再 乘 上 依 房地持有期間長短所適用的稅率，為房地合一所得之應納稅額。

不過，由於申報書第C1-1 頁主要目的是為了計算稅額，故表格中房地交易課稅所得、減除土地漲價總數額之餘額，若是損失，填寫指引是「以 0 填入」，才得以計算稅額。

房地合一交易損失

無法與基本所得額相抵

計算營所稅本稅、分開計稅之金額後，還得計算基本所得額，以判斷是否須申報最低稅負。依申報書第 2 頁「課稅所得額」依次加上證券交易所得、各項免稅所得，即為「基本所得額」。基本所得額扣除 50 萬元乘以稅率 12% 為「基本稅額」。若基本稅額大於一般所得稅額（應納稅額減投資抵減），即須向稅局補繳差額稅款。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.5月號】

延伸閱讀

科學園區土地不夠用 苗栗推35公頃農業區變更產專區

歷史共業！南北桃園都有道路土地爭議 議員籲市府還公道

郭高雄造勢萬人到場成最強候選人？ 侯友宜：尊重黨中央

跟車子不同！他好奇「房子真的保值嗎」 網點名這一項是重點

相關新聞

生成式AI潛藏的道德風險與資安危機

「你問過 ChatGPT 了嗎？」生成式 AI 已成為當今社會的顯學。但在享受便捷的生成式 AI 工具的同時，其安全與道德風險也逐漸潛入，動搖著企業與個人的資安危機。運用 AI 優勢同時掌控數位風險，將是企業治理未來重要的關鍵。

基本所得額不計入房地合一交易損失 似有損納稅人權益

房地合一交易若發生損失，於計算最低稅負的總「課稅所得額」時，因現行申報書設計所囿，無法將交易損失與當年度所得相抵，使納稅義務人可能負擔較多稅負，建議主管稽徵機關宜調整申報書。

保險業接軌IFRS 17之挑戰與契機

IFRS 17 以公允價值評估保險合約負債，可解決現行保險業資產負債不匹配之情形，使財報表達更貼近保險業經營實質，回歸保險業經營之核心價值，本文說明適用 IFRS 17 下保險收入對財務報表之影響及導入實務，給予營運流程治理及資產負債管理之建議。

112年董事會及股東會應遵循法規重點與因應

今（112）年股東會旺季即將到來，公司董事會或召開股東會有哪些新規定及應配合遵循事項？上市櫃公司宜儘早掌握與做好因應準備，保障股東權益。

淨零碳排下 企業稅務治理與ESG之連結

ESG 議題持續受到全球關注，成為衡量企業行為標準，企業在擬定ESG 策略及方案時，無法忽視稅務治理之關鍵，藉由歐盟開徵碳關稅之時，建立高透明度的稅務架構，並於永續報告中敘明稅務影響，是彰顯企業落實 ESG 的具體作為的最佳時機。

貨物稅退稅款及政府補助款 之入帳與申報

依財政部解釋令規定，貨物稅減徵退稅認列為固定資產成本減項，政府補助款認列為遞延收入。雖然均以資產耐用年數為基礎，逐年認列為損益，惟又因是否考慮殘值，使認列數字不同，對收入認列亦會有影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦