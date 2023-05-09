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保險業接軌IFRS 17之挑戰與契機

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文． 施敏智】

IFRS 17 以公允價值評估保險合約負債，可解決現行保險業資產負債不匹配之情形，使財報表達更貼近保險業經營實質，回歸保險業經營之核心價值，本文說明適用 IFRS 17 下保險收入對財務報表之影響及導入實務，給予營運流程治理及資產負債管理之建議。

由於股債市場震盪，去（2022）年9月底整體壽險業淨值為新臺幣（以下同）8,285 億元，創下2018年底來新低紀錄，前三季共計減少1兆 8,937 億元，則創史上同期最大減幅。去年美國聯準會（Fed）截至9月連續升息5次，累計15碼（即升息約3.75個百分點），國內壽險業淨值蒸發速度跟 Fed 升息速度明顯呈正相關。

臺灣保險業預計於 2026 年起適用國際財務報導準則第17號「保險合約 」（IFRS 17）及新一代清償能力制度（ICS 2.0），同時以公允價值衡量保險業的資產與負債，使財務報表表達更貼近保險業經營實質。在現行國際財務報導準則第 4 號「保險合約」（IFRS 4）下，保險業的資產是採公允價值衡量，保險負債衡量係依「保險業各種準備金提存辦法」計提準備金，其折現率於定價時即鎖定並保持不變；但是未來適用 IFRS 17 下的保險負債使用之折現率，應於每一財務報導日更新，以反映市場可觀察之現時折現利率。

保險合約－ IFRS 17 vs. IFRS 4

目前臺灣大部分的壽險公司，美元資產均超過 6 成，保險負債則是以新臺幣計價為主，除了匯率風險管理議題外，未來適用 IFRS 17下，當市場利率發生變動時，尤其當美元的利率與新臺幣的利率呈反向的變動，以2015年為例，美元公債利率往上時，新臺幣利率反而往下，這樣的情況，美元資產就會縮水，新臺幣負債反而會升高，保險公司淨值會受到較為劇烈的影響。因此，適用 IFRS 17 下，保險公司應該重新思考兩個議題：

一、會計重分類：

國際財務報導準則第9號 金融工具 」（IFRS 9）下的資產是不是要進行重分類？在IFRS 17 下現時折現率的變動，可以選擇計入損益或其他綜合損益（OCI）中，其相對應的資產應該要重新考量會計配比的適當性，例如從原來的攤銷後成本（AC）重新分類到透過損益按公允價值衡量（FVTPL），或者透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI），讓資產跟負債的會計配比可以相對應。

二、資產負債管理：

當持有者分別持有高部位的美元資產及新臺幣負債時，要如何重新看待資產與負債的配置，降低匯率及利率變動的影響，將是保險公司重要的課題。現行 IFRS 4 下的綜合損益表，一般投資人不易窺視保險業的營運狀況，IFRS 17 則試圖讓保險合約收入的表達方式與其他行業貼近。在現行財務報表中，收到現金保費即認列為保費收入；未來 IFRS 17 下的保險收入，分別有四個組成：預期理賠、預期費用、風險調整，以及合約服務邊際（Contractual Service Margin；CSM）的釋出。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.5月號】

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