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落實ESG策略 引領產業創造共享價值

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．吳自心】

近年來期貨市場蓬勃發展，期貨業於資本市場中扮演極為重要之角色。期交所積極督促業者，建構期貨市場符合ESG永續發展之經營體系，並將永續發展理念與商品開發結合，提供交易人多元永續投資選擇，也透過期貨商品多元功能，協助產業達成減碳目標。

臺灣期貨交易所（下稱期交所）身為國內唯一一家期貨交易所及期貨結算機構，自1997年成立以來，持續致力 耕 耘 期 貨 業務，發展國內期貨市場，促進期貨產業成長茁壯，在 2005 年聯合國報告「Who Cares Wins」所提衡量企業是否符合永續發展目標之環境保護（E）、社會責任（S）及公司治理（G）等 3 項指標中，亦積極響應政府政策，制定與落實永續發展策略，投入相當人力及物力資源，期透過以身作則，引領期貨產業創造共享價值，意即在經營業務同時，亦廣泛關照所有利害關係人（如股東、員工、交易人、社會大眾、自然環境等），形成市場共同追求永續發展之良性循環。

在 ESG 發展上，期交所響應主管機關推動國內資本市場發展、因應ESG永續發展等發布之「資本市場藍圖」、「公司治理 3.0－永續發展藍圖」、「綠色金融行動方案 3.0」及「證券期貨業永續發展轉型執行策略」政策，制定及執行期交所永續發展策略，推出永續相關商品與服務，促使證券期貨業落實 ESG 各項措施。

透過永續發展策略　訂定執行目標

為有效執行永續發展，期交所成立永續發展委員會，並擬定永續發展策略，作為公司永續經營努力目標，定期執行公司永續經營相關工作項目，提升期交所永續經營體質。永續策略包含永續治理、永續商品與服務、綠色環境、友善職場及社會共融等 5 項策略面向，並訂定對應之永續治理組織建立、資訊揭露透明度、永續供應鏈管理、永續金融商品開發、強化市場監理、資訊安全管理、綠色營運管理、氣候變遷管理、強化員工福祉、員工健康與安全、社會關懷活動及推廣金融教育等 12 項永續策略內容（如圖一），永續行動由各單位依權責分工，分別在 E、S、G 面向訂定各項策略執行目標，定期努力執行與追蹤。

永續發展ESG作為

環境（E）

為達到綠色環境目標，期交所已成為氣候相關財務揭露（TCFD）支持者，並於去（2022）年企業永續報告書導入 TCFD 規範；未來也規劃導入 ISO14064 溫室氣體盤查，今（2023）年起已著手由顧問輔導，期交所主要的溫室氣體排放源為辦公室（含因公務產生之移動式排放源）及機房電力使用，其中，機房電力占比近六成。因深知產業特性在所難免，期交所電腦機房以「生態、節能、減碳、健康」為理念，「省能源、省資源、低污染」為目標，並將理念及目標全面落實於機房散熱空調、綠色節能、結構化佈線、智慧電源管理功能之規劃，更每月編製用電報表，分析機房用電狀況，從資訊技術面及管理程序面著手改善電力消耗狀況。

此外，透過致力推動綠色採購，優先採用具環保、節能、省水標章或森林驗證等環保產品、綠建材標章材料，或經環保署認定的回收、再生材質、低汙染或節省能源之產品。並於無紙化的推動亦不遺餘力，為降低商業活動帶給環境的衝擊，對交易人，推動「網站行動平台申辦作業」，讓交易人以 e 化方式查詢個人開戶及部位等資訊；對期貨商，提供「期貨商管理申報平台」，供期貨商申報每日作業；於教育宣導面，宣導說明會、交易人及從業人員課程皆採全面線上報名，取代以往紙本申請，並於公司內部持續推動電子公文及會議無紙化雲端系統，大幅降低紙張使用量。

社會（S）

對內，期交所善盡員工照顧，建構安心職場，並重視人才培育，提供員工更多元暢通之溝通管道。今年國際婦女節，積極響應全球交易所「性別平權敲鐘」活動（Ring the Bell for Gender Equality），由女性主管舉牌呼籲性別平權以及女性賦權，並宣達期交所平權成績，幹部以上女性比例達 43%。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.4月號】

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