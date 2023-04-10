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談董事會如何審閱永續報告書

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文． 傅文芳】

企業永續與 ESG 報告書，得反映傳統上未

揭露於財務報表卻對企業價值重要的組成因素，衡量企業管理階層所做出影響營運效率及未來策略方向的決策。董事會如何從永續報告書中的多元利害關係人觀點，找出永續議題與長期競爭力，將是掌握企業新興風險與機會的契機。

企業永續（Corporate Sustainability）強調積極性的概念，泛指企業在創造利潤、對股東利益負責的同時，亦承擔對員工、社會和環境的社會責任，包括遵守商業道德、生產安全、職業健康、保護勞動者的合法權益、節約資源等。例如，企業與利害關係人溝通後，依循全球報告倡議組織（GRI）發布的GRI 準則，實質回應利害關係人所關注的重大永續議題，承諾相對應的改善作為；又例如，牧場將畜禽糞與廢水轉化為沼氣發電與液態肥料，牧場減少環境污染的同時，亦促進農牧廢棄物資源再利用，實踐循環經濟、創造新的經濟價值。

企業永續與ESG展現

環境、社會及治理（ESG）則屬於機構投資人盡責、責任投資的概念，通常與「永續投資」一詞混合使用或相互通用，得反映傳統上未揭露於財務報表卻對企業價值重要的組成因素。透過ESG指標，可衡量企業管理階層所做出影響營運效率及未來策略方向的決策，並提供品牌價值及聲譽等無形資產狀況的觀點。近年來證券商推出多款ESG系列金融產品，即是投資人重視企業ESG的展現。ESG能夠反映外部議題對於企業的重大影響，例如碳排放的強度資訊，將使企業能面對歐盟碳邊境調整機制（CBAM）評估碳的外部成本內部化之潛在財務衝擊。

多元利害關係人觀點的企業價值報導

然而，企業價值無法全然從傳統財務報表中探知全貌，因此有關企業價值報導的討論，在ESG 時代持續受到關注。近年來各大國際組織紛紛開始投入此議題的研究，並發布許多重要文獻，例如：整合性損益（IP&L）、自然資本議定書（Natural Capital Protocol）、社會人力資本議定書（Social & Human Capital Protocol）等。除了GRI每年配合趨勢進行持續更新之外，由世界經濟論壇（WEF）及國際四大會計師事務所共同發表的衡量利害關係人資本主義（Measuring Stakeholder Capitalism Report），以及永續會計準則委員會（SASB）所發布的SASB準則，也是目前常見的ESG資訊揭露標準。

根據安永於新冠疫情爆發時所作的調查，蒐集超過 300 名來自全球買方投資機構資深決策者之回應，新冠疫情對ESG 表現帶來積極的促進作用，並提升投資者對「S」（社會）的關注度。從該調查可看出，在疫情之前，社會因素並未像其他 ESG 議題一樣受到投資者關注，但疫情催化使得社會問題提升到首要位置，許多公司開始更加重視保護員工、幫助社區和弱勢客戶。同時，在疫情期間，人們對社會不平等問題全面重新評估，集中關注部分主要地區（尤其是北美和歐洲部分地區）的種族問題。GRI 準則制訂亦將人權列為所有企業皆須回應的重大永續性議題。

只是，企業永續的落實管理，並非考試填空題或是非題如此易於理解或推動，往往環環相扣，且涉及諸多科學或人文內涵等廣泛議題。以高碳排放產業而言，碳排放同時可能也正在生產淨零產品的關鍵材料，例如，電動車仍使用諸多鋼鐵、化工材料。

公司治理與綠色金融政策並進

金融監督管理委員會考量國際投資人及產業鏈日益重視 ESG 相關作為，提醒企業重視ESG 相關利害關係議題，並提供投資人決策有用之 ESG 資訊，近年力行推動多項政策，將大幅提升企業資訊揭露的透明度。其中，「公司治理 3.0 －永續發展藍圖」以「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」等 5 大主軸為中心；「綠色金融行動方案3.0」方案內容涵蓋五大推動重點，包括「推動金融機構碳盤查及氣候風險管理」、「發展永續經濟活動認定指引」、「促進 ESG 及氣候相關資訊整合」、「強化永續金融專業訓練」，以及「協力合作凝聚淨零共識」。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.4月號】

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