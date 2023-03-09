BNPL「先買後付」的優勢與警訊

【文．陳佑寰】

網際網路興起後，電子商務持續演進，民購物已能接受從「馬路到網路」，此由大樓管理室以及便利超商常見堆積眾多待取的網購商品，可見一斑。隨著新冠疫情的蔓延與防疫措施的助推，電商加速發展，競爭更為激烈。不僅提供多樣化的商品且做到精準行銷，還 要讓民眾取貨迅速、付款方式更加多元便利，「先買後付」（或稱先享後付；Buy Now, Pay Later；BNPL）的付款模式即為其一，有利也有弊，宜審慎善用！

先享受後付款 BNPL戰場興起

電商的發展有賴於資訊流、物流及金流的優化。以金流付款來說，我們所熟知的管道有：信用卡一次付清、信用卡分期付款、貨到付款、超商結帳、電子支付、第三方支付、ATM 轉帳等。近來更興起 BNPL付款模式，由第三方業者先代消費者清償貨款，再由消費者分期付款給第三方業者。也許你會說：這種模式早就有了，信用卡的商業模式就是先買後付，也有提供分期付款的功能，甚至許多百貨業者與銀行合作提供零利率的信用卡分期付款方案以讓利促銷。然而，BNPL 不僅是先買後付，還可以「無卡」分期付款。因為並不是大家都人手一張（或好幾張）信用卡，仍有許多民眾有購物需求，卻未能符合申辦信用卡的資格或提出可被銀行接受的財力證明。這些潛在客戶就是電商可開發的客源商機，BNPL 業者與電商平台合作，讓民眾網購多一個付款的選項。也許手中有很多張信用卡的你覺得不需要，但對於無卡族來說，則是一個方便融資付款的管道，可促進消費及電商的發展，也可說是普惠金融的一種態樣。外商與國內業者也紛紛加入BNPL戰場。

以日商恩沛公司提供的BNPL服務AFTEE為例，包括 Yahoo奇摩購物中心、PChome等電商 平台已與其合作提供消費者先買後付的管道。AFTEE 聲稱其品牌背後的母公司為日本市占率最高 No.1 BNPL 金流營運公司，已累積超過 3 億筆交易件數。消費者在電商平台購物後如選用 AFTEE 付款，只需提供手機號碼進行簡訊驗證，即可完成結帳手續。待消費者收到商品後，再依手機簡訊繳費通知到便利商店付款或以 ATM ／網銀轉帳，這是陽春版的基本付款功能。若消費者下載 AFTEE APP 並進行會員註冊登錄，則可享用較長的延後付款或分期付款功能，也可獲得動態調整的使用額度。消費者如採分期付款，AFTEE 會收取原給付總額的一定比例計算分期手續費，例如，分 3 期繳費收取 2％手續費、分 6 期繳費收取 4％手續費，手續費於每期平均分擔。初次使用時，系統會依照消費者身分認證所提供的資料提供適當的額度。若持續使用AFTEE 並按時繳費，系統會依照消費者使用狀況調整額度。簡言之，消費者若是能確實做到「有借有還」，則 BNPL「再借不難」！

從買賣與金融的結合看BNPL的利基

BNPL的金融機制也是一種商業模式的創新，且與買賣交易結合，因此有必要先從買賣講起。常言道：「一手交錢，一手交貨」，以保障交易安全，因為對買賣雙方來說，現貨即時交易違約風險最低。然而，這種模式也凸顯買賣雙方互相不信任，因而增加交易成本，使得賣方必須要把貨準備好，而買方必須把錢準備好，以同時履行買賣義務。但若是買方現實上有立即買貨的需求，而手頭尚缺乏足夠資金以支付貨款呢？如果堅持「一手交錢，一手交貨」，這筆「生意」恐怕就做不成而胎死腹中。

如賣方為促成交易而願意讓步同意買方得以分期付款，即讓買方「先享受，後付款」。但若是買方違約不付後期款？賣方則會承受呆帳的損失。因此賣方會希望獲得某程度的擔保，如約定由賣方保留商品的所有權，或是由買方簽發本票等。此外，賣方也可能會要求買方分期款須增加費用，使得全部分期款總額比即期買賣金額高。這些增加的費用可解讀成賣方承擔買方違約風險的對價，也可理解為賣方對買方提供融資的利息，因買方原本應在交貨時給付全部價金，因分期付款而可延後付，相當於是賣方融資借錢給買方，買方將來給付分期款時，則類似還錢而須付利息。這也凸顯分期付款買賣亦具有金融的意涵，即除了商品交易之外，買賣雙方還進行金錢跨時期的價值交換。