FTX破產風暴核心關鍵與省思

【文．吳孟道】

「俺曾見，金陵玉樹鶯聲曉，秦淮水榭花開早，誰知道容易冰消！眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。」清初康熙年間的知名元曲《桃花扇》，流傳三百多年，如今依舊寫實地映照在 FTX 創辦人班克曼佛里德（Sam Bankman-Fried；SBF） 身上， 絲毫沒有一絲違和感。去（2022）年 11 月，全球第二大加密貨幣交易所 FTX 無預警宣布破產重整，大幅震撼整個幣圈，也導致包括比特幣及以太幣在內的各類加密貨幣價格連番重挫，嚴重衝擊市場投資信心。

而隔月於巴哈馬被捕的 SBF，儘管仍矢口否認曾經挪用客戶資金，也強調沒有金融詐欺行為，但公司破產、個人鋃鐺入獄的結果，已充分證明這位號稱「幣圈馬斯克」的金童，注定跌落神壇。連帶原本受到投資人簇擁的 FTT（FTX 交易代幣），伴隨著市場瘋狂拋售，幾乎成為壁紙。此情此景，彷如《桃花扇》中的描述，樓起樓塌，不過轉眼瞬間之事。

FTX破產風暴核心關鍵

顯然不脫公司治理

回顧整起FTX破產事件，從創辦人SBF決定擅自挪用客戶資產進行不當投資及借貸行為開始，如貸款給關係企業 Alameda Research 進行高風險投資，或是用公司資金購置房地產卻登記在個人名下，再或是基於尋租（rent seeking）考量捐助大量政治獻金給共和及民主兩黨議員等，就早已種下SBF帝國崩潰的隱憂。

而在加密貨幣網站CoinDesk揭露 FTX與關係企業 Alameda Research 存在不當資金往來、可能會引發 FTX 財務問題後，全球最大加密貨幣交易所－幣安執行長趙長鵬，旋即宣布將出清幣安持有的 5.3 億美元 FTT 代幣，無疑更是壓垮駱駝的那根稻草。因為這個舉動造成市場人心惶惶、搶著提領存在 FTX 內的資產，最終引爆 FTX 流動性危機，讓 FTX 不得不宣告破產重整。

當然，就整起事件觀之，背後核心關鍵不外仍是公司治理出了重大問題，就如同舉世聞名的 2001 年美國安隆案一樣。FTX 的公司治理有多糟？根據 FTX 新任執行長雷伊（John Ray）提交給美國德拉瓦州破產法院的文件指出，原 FTX 經營團隊不僅存在內部管理疏失與資金濫用問題，亦沒有一套有效現金管理系統來應對流動性不足情況，甚至連客戶資產都未被計入 FTX 資產負債表中，整個公司內控內稽，只能用非常荒謬字眼，方足以形容。

對此，雷伊特別強調，在其四十年法律與公司重組經驗中，從未見過如此糟糕與失控的公司治理。隨後，在美國眾議院舉辦的 FTX 破產重組聽證會上，雷伊再次重申，FTX 會計、審計作業幾乎沒有嚴謹執行。譬如 FTX 用來管理數 10 億美元現金資產的軟體，竟然是雜貨店、非連鎖餐廳及超市等一般小型店家使用的會計軟體，而且員工向公司請款流程只要透過聊天室取得主管批准即可，相關財務報表亦沒有經過嚴格審計等，在如此鬆散管理的情況下，自然也就給予大權在握的 SBF 一個可趁之機─藉投資之名，行五鬼搬運之實。