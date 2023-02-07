員工受召集支付全薪 薪資費用可加成減除

【文．徐俊賢】

國防部去（民國 111）年初開始實施新制育召 集（以下簡稱教召 ），天數拉長至14天。雇主遇到員工去召集時，須給予員工公假並支付全薪，雇主在申報營利事業所得稅時，能以給付薪資之 150％列報薪資費用，自應稅所得額減除。此租稅優惠從去年開始施行，於今（112）年5月申報所得稅時可適用。

財政部日前與國防部共同發布「員工接受召集請假期間薪資費用加成減除辦法」（以下簡稱辦法），說明員工接受召集請假期間，薪資費用加成減除的計算方式、證明文件，以及適用限制等三大重點。

適用重點

適用範圍：教育召集、臨時召集

授權訂定辦法的依據，源自於《後備軍人召集優待條例》第8條第2項，機關團體、事業單位之員工於召集期間請假所支付的薪資，可就薪資金額的 150％，自當年度所得額中減除，但薪資金額已適用其他租稅優惠者，就不能再適用此加成減除之優惠。而所謂的「召集」，依同法第 3 條規定，僅限教育召集、臨時召集，其他諸如動員召集、勤務召集或點閱召集，均不適用。

計算方式：於當年度所得稅申報時減除

員工接受召集期間所給付之薪資，辦法第3條規定，機關團體、營利事業於申報當年度營所稅時，薪資費用自當年度營利事業所得額加成減除；個人採綜合所得稅結算申報，包括執行業務者、私人辦理補習班、幼兒園及養護、療養院所，於核實計算當年度執行業務所得或其他所得時，也能加成減除。