2023年全球經濟及ESG展望

【文．李沃牆】

全球在去（2022）年歷經節節高升的通膨，加上以聯準會（Fed）為首的主要國家央行利率升升不息，俄烏戰爭未止、疫情反覆、中美兩強經濟成長不如預期，以及地緣政治風險加劇等因素影響下，企業經營大受干擾，面臨庫存去化壓力等因素持續下，今（2023）年經濟成長不樂觀幾乎塵埃落定。而全球金融市場走過波濤洶湧的 2022 年後，今年依然未能風平浪靜、平步青雲。另外，在 2050 全球淨零排放目標下，企業如何結合 ESG（環境、社會、公司治理），勢將躍升為今年金融市場發展及監理核心之一，值得企業注意。

全球經濟預測普遍持續下修

世界銀行（Word Bank）於去年6月所發布最新一期「全球經濟展望」（Global Economic Prospects）報告，預測今年全球經濟成長將比去年微升至 3.0％。然而，國際貨幣基金（IMF）於去年 10 月所發布最新預測卻下修今年經濟成長至 2.7％，不僅較去年放緩，而且會「非常非常痛苦」。經濟合作暨發展組織（OECD）於去年 11 月的最新預測更大幅下修至 2.2％。IMF 總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）又於今年元旦警告，今年全球將有三分之一經濟體將陷入衰退。主要國家中，美國分別遭下修至 2.4％、1.0％及 0.5％，瀕臨衰退邊緣。歐元區則分別下修至 1.9％、0.5％及 0.5％，一樣是極不樂觀。唯一全被調升的國家僅有中國，其經濟成長有望在今年復甦，並分別上修至 5.2％、4.4％及 4.6％，日本表現將持平，分別為 1.3％、1.6％及 1.6％。

臺灣經濟成長難逃下修

去年 11 月及 12 月，國內主要研究機構及政府機構，包括台經院、主計處、中華經濟研究院、台綜院、中央銀行及中研院，均不約而同下修臺灣 2022 及 2023 年的經濟成長預測。如表二所列，各家對今年經濟成長預測均無法保 3。其中，繼中央銀行估計我國這二年經濟成長率都不保 3 後，中央研究院經濟研究所也雙雙下修至 2.94％及 2.41％，顯見其對今年經濟展望更加保守以對。進一步言之，若由去年底的各項景氣訊號，如出口變動、景氣對策信號燈、領先指標、製造業採購經理人指數、存貨增加警訊、以及科技業大砍資本支出，其實早有端倪。

出口不振 經濟難有起色

臺灣前二年的出口表現可說是相當旺盛，究其因係為資通訊、半導體等具競爭力的高科技商品的強力支撐。然近幾月來已出現需求減緩，全球經貿開始吹冷風，讓出口由赤熱火紅漸漸轉為陰冷憂鬱的藍。財政部最新公布的去年 9 月出口開始衰退，11 月出口為負 13.1％，不僅連 3 黑，也創近七年最大減幅。看來，旺季 效應確定落空，又科技產品出口也顯露疲態，電子零組件也欲振乏力，第4季出口負成長已成定局。受中國動態清零、經濟委靡不振拖累，今年 11 月臺灣對中國出口年減 20.9％，連4月負成長，創2013年3月以來最重跌勢。眾所周知，臺灣是小型開放經濟體，經濟成長引擎端仰賴出口，出口不振，經濟自難有起色。

景氣對策信號 亮衰退藍燈

景氣對策信號燈已行之多年，主要用以判斷景氣運行所處的位置及經濟表現。其分數由9 項指標組成。去年 9 月，綜合判斷分數已下滑至 17 分，創下 2019 年 3 月以來低點，為藍燈區間下緣。10 月增加 1 分，仍是黃藍燈，主因還是臺幣貶值效應所致。但 11 月景氣燈號終究跌入「低迷藍燈」，綜合判斷分數為 12 分，為近四年首見。尤有進者，景氣領先及同時指標續呈下跌，顯示景氣走緩愈趨明顯。

除此，由中經院所定期發布的製造業採購經理人指數（PMI）也是呈現連續多月緊縮的現象。該院於去年 12 月 22 日公布最新「臺灣採購經理人營運展望調查」結果，逾 500 家臺灣重點業者已預判今年全球經濟仍處下行風險，企業的營運狀況、利潤率勢必比去年更不好。台經院於去年底公布 11 月製造業景氣燈號自黃藍燈跌落至代表景氣衰退的藍燈，這也是自 2020 年 8 月以來，首次出現藍燈。