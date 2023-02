推動產業的永續實踐-專訪經濟部工業局連錦漳局長

【文.編輯部】

政府積極推動淨零轉型,《氣候變遷因應法》日前三讀通過,除了明定 2050 年淨零目標,協助國內企業達成階段性減碳、輔導中小企業進行碳盤查等實務運作,更是一項挑戰。本刊專訪經濟部工業局連錦漳局長,和讀者分享 COP 27 後必須正視的永續議題、工業局如何加強推動產業減碳,以及未來深化產業永續發展之政策方向。

Q:COP 27後,必須正視的永續議題?

去(2022)年在埃及舉辦的聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方會議(COP 27),以「落實」(Implementation)為會議主軸,並以「共同落實」(Together for Implementation)作為宣傳標語,盼減碳氣候行動從研商談判轉為實際行動;另外「聯合國高階專家組織」(United Nations’High Level Expert Group;HLEG)在會議期間發布一份針對企業、金融機構、研究機構、城市、社區等組織「淨零承諾」的研究報告,提出是時候應該對「漂綠」行為劃設紅線了(It's Time to Draw a Red Line Around Greenwashing),要求不論國家方針或企業策略,都要趕快展開實際可減量的行動,不能只是說說而已。

全球淨零趨勢 產業無法置身事外

其實早在 2013 年,跨政府氣候變化委員會發布報告中首次提出溫室氣體淨零概念,2015年12月 COP 21大會中,通過具法律約束力的《巴黎協定》,要求各國為實現將升溫控制在 1.5℃盡最大努力,IPCC於2018年發布的1.5 ℃特別報告及2021年發布的第6次評估報告,都透過科學基礎證明溫度升高必須控制在 1.5℃之內,足見淨零排放的必要性及急迫性,因此各簽署國紛紛承諾於 2050 年實踐「淨零」目標,目前全球 198個國家中,已有超過130個國家宣示淨零目標,而臺灣身為地球村的一員,蔡英文總統也在 2021年4月22日以「2050年淨零轉型是全世界的目標,也是臺灣的目標」,宣示我國2050 淨零排放為國家發展目標。

臺灣是出口導向國家,工業產品輸出占全國 GDP 五成以上,扮演全球供應鏈要角,面對全球淨零趨勢,產業無法置身事外。企業面臨國際上的挑戰可能來自品牌大廠對供應鏈的要求,如國際大廠Apple、Dell、Nike、P&G 等,紛紛加入 RE100 等全球再生能源倡議,並要求旗下供應鏈廠商承諾 使 用 100%再生能源;貿易上,歐盟碳邊境調整機制(CBAM),將於今(2023)年 10月試行,2026年要求企業購買憑證;金融上,則有2021 年國際投資法人所發起的碳揭露(CDP)問卷等,敦促企業採取行動,並引導投資人在世界各地投資對環境負責的企業。這些倡議都將影響企業資金取得、訂單及產品價格的競爭力,因此淨零排放已成為產業永續經營無法迴避的重要議題。

Q:面對愈來愈急迫的零碳趨勢,經濟部工業局如何加強推動產

業減碳,朝向淨零轉型?

行政院於去年 3 月 30 日發布「臺灣 2050淨零排放路徑及策略總說明」,以四大轉型(能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型)與兩大治理基礎(科技研發、氣候法制),輔以「十二項關鍵戰略」落實淨零轉型目標。

經濟部先前也提出「低碳—零碳」、「 能源—產業」的2×2淨零轉型架構,以「先低碳後零碳」為目標,其中針對製造部門,工業局規劃以「製程改善、能源轉換、循環經濟」等三大面向、11 項措施推動產業淨零,但要怎麼做呢?將會採「先大後小」、「以大帶小」的策略推動。