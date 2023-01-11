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因疫情無法入境戶籍遭遷出 自用住宅用地可退地價稅

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．徐俊賢】

因疫情逾二年未入境，遭戶政事務所遷出戶籍， 以致原本以自用住宅用地稅率（2‰）課徵地價稅之土地，須改用一般用地稅率（10‰~55‰）課稅，財政部日前提出解套方案，民國（以下同）109 年至 110 年間戶籍遭遷出者，確實因疫情無法回國並簽具切結書，於 112 年 9 月 22 日前可向地方稅局申請適用 2‰稅率並退稅。

房地合一課徵所得稅自105年開始適用以來，個人交易自住房地、重購自住房地退稅等稅負優惠，須由個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記並居住，自住房地交易之優惠稅率須連續居住滿六年才能適用，重購自住房地退稅則須連續居住滿五年才能適用。相對的，地價稅的自用住宅用地稅率的認定，僅在隔年 9 月 22 日前，由所有權人本人，或由其配偶、直系親屬其中之一人設籍就能適用。

釋函發出前，有戶籍才可適用優惠稅率

於此次財政部解釋函發出前，如果設籍於自用住宅用地的設籍人，因受到 COVID-19疫情影響，各國進行邊境管制等，以致超過二年無法入境，戶政事務所依戶籍法規定，逕將原設籍人的戶籍遷出。隔年須在地價稅開徵 40 日前，也就是 9 月 22 日前由所有權人本人，或其配偶、直系親屬其中之一人設籍，才能繼續適用自用住宅用地稅率。

舉例來說，徐先生原適用自用住宅地價稅優惠稅率，因出境二年，於 108 年間戶籍遭戶政事務所遷出，如表一。由於 108 年度仍有設籍，因此當年度 11 月開徵之地價稅仍能以自用住宅用地稅率繳稅，在此次解釋函釋前，109年度地價稅則需要在當年度 9 月 22 日前設有戶籍並向地方稅局申請，才能適用優惠稅率。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.1月號】

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