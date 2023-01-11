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最新稅務新規 四大重點一次看

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．黃彥賓、施淑惠】

（2023）年即將上路之稅務新規，最眾所矚目者為，營利事業或個人認列受控外國企業（Controlled Foreign Company；CFC）)所得制度將於今年開始施行；其次，今年起，民法成年年齡下修為 18 歲，稅法中有涉及「成年」或「未成年」之規範，也將受影響；再者，資通安全相關投資於今年 2 至 5 月可向經濟部及國稅局申請去（2022）年度之投資抵減。此外，稽徵機關為提升課稅 資料 掌握程度，新增平台營業人應公示稅籍與交易紀錄保存之新規，以上四大稅務新規重點分別說明如下。

重點一：

CFC制度今年上路

我國營利事業或個人直接或間接持有，在臺灣境外低稅負國家或地區之關係企業股份或資本額合計達 50％以上或具有重大影響力者，除符合豁免門檻規定外， 應將該 CFC 當年度之盈餘，按其持有股份或資本額之比率及持有期間計算，認列投資收益，計入我國營利事業當年度之所得額或個人基本所得額中課稅。而所謂「低稅負國家或地區」，財政部已於去年12月修正公布參考名 單，臺灣常見之投資地區，包括：澳門、百慕達、英屬維京群島、開曼群島、巴哈馬、香港、新加坡、貝里斯、汶萊，以及薩摩亞等國均列入名單中。CFC制度相關規定彙總如下。

1. 不溯及既往：

不溯既往原則是指，於今年度（含）以後依據財政部頒布之適用辦法所計算之CFC當年度盈餘才適用此制度課稅。

2. 豁免門檻：

CFC制度兩個豁免情形，分別為 CFC 有實質營運活動及個別 CFC 當年度盈餘在新臺幣（以下同）700 萬元以下（微量盈餘豁免）。惟為避免個人或營利事業藉由成立多家 CFC 分散盈餘，因此 相 關 適用辦法規定，全部CFC當年度盈餘或虧損合計為正數， 而且超過700萬元時，所有的 CFC 當年度盈餘（正數）都要計入所得額課稅。

3. 個人與營利事業之異同：

個人 CFC 制度之判斷與營利事業 CFC 制度雷同，而於控制要件股權之計算略有不同；其多一個篩選 標 準，即個人、配偶及二親等以 內親屬合計直接持有 CFC 股權10％以上，始需按其持股比率計算 CFC 所得。此外，個人之 CFC 所得，一課稅年度全部海外所得合計在100萬元以上，才須計入基本所得額，並可扣除 670 萬元免稅額後，再計算最低稅負；與營利事業之 CFC 所得直接併入課稅所得之計算方式不同。

4. 營利事業應檢附之文件：

CFC 制度正式上路後，營利事業於明（2024）年辦理今年度營利事業所得稅結算申報時，應依規定格式揭露營利事業及其關係人之結構圖、年度決算日持有 CFC比率、CFC 前十年虧損扣除表、認列CFC投資收益表等，並應檢附經會計師查核簽證之CFC財務報表等相關資料，提醒企業應預為備妥。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.1月號】

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