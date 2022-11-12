解析未來股權簡單協議「Safe」

【文．謝孟珊】

美國矽谷知名創投兼孵化器Y Combinator推出「未來股權簡單協議」（Simple Agreement for Future Equity；簡稱Safe）範本，提供新創業者快速募資之投資協議範本選擇，由於精簡、方便、有效率，近年來大受歡迎，於世界各地被廣泛使用。

新創公司募資新選擇：Safe

在2013年左右，矽谷大部分新創公司在種子輪主要都是以可轉債（convertible bond或convertible note）進行募資，理由有二：（1）新創公司不發行普通股募資；（2）優先股買賣所使用的募資文件對於一般人而言，難以理解與閱讀，需要聘用律師並費時進行文件的協商與討論。「可轉債募資」則可解決上述問題，讓新創公司以較少成本、較快速完成種子輪募資。可轉債交易文件相對較精簡，而且優先股的權利協商，同樣也被延後到後續股權募資發生時再討論。

植基於這樣的時空背景，Y Combinator在2014年推出Safe合約範本，與可轉債一樣，可以先取得資金，待未來發生股權募資事件自動轉換成優先股的投資交易條件。一般而言，Safe募資只需要協商兩大問題：投資金額及估值上限。保留了以可轉債募資的優點，除去其缺點。截至2020年止，Y Combinator已有1,725家投資標的公司採用Safe，且預估全世界透過Safe募資的金額已超過80億美元。

Safe優缺點：

可快速取得籌資，風險評估仍是關鍵

Safe保留過去發行可轉債，以債轉股方式操作募資的優勢，但是相當程度除去其缺點。以可轉債進行募資，由於契約本質是借貸，尚須承擔利息，且仍有償還本金的風險，對新創公司而言成本較高、風險較大；而Safe本身則是一種繫之於未來條件成就後的股權交易，新創公司可以先拿到資金而不必負擔任何利息，相對而言成本負擔較低。對投資人而言，簽訂Safe則等於是先卡位，可先快速取得投資機會；再者，Safe通常也會與投資人約定限定的最高估值，或者是直接給予股價折扣等優惠，股價折扣是以下一輪股權募資的每股承購價格打折計算，因此，對於看好新創公司發展潛力的投資人有相當的提早投資誘因。

由於Safe架構簡單，大部分的條款依附於下一輪募資（通常是A輪，有時是種子輪）主要投資人談判的結果，Safe投資人評估風險後，較容易同意搭便車先上路，故對於新創公司而言可快速籌資，先取得小額投資，並可同時緩步推進主要投資人大額投資的複雜投資條款協商。如果以傳統的股權募資方式，所有的投資條款加起來洋洋灑灑上百頁，被投資公司必須要等到所有的投資人都同意投資條件後，才可以同時完成這一輪的簽約；反觀以Safe模式進行，新創公司可以快速地與個別投資人完成簽約匯款。此外，由於是採取募資估值的方式約定估值上限（post-money valuation cap），並具有可讓新創公司創辦人事前評估股權稀釋風險的優點。