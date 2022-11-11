審計準則修訂趨勢與方向 —兼論「總綱專案」

【文．徐永堅】

配合金融監督管理委員會所發布之資本市場藍圖中，關於提升審計品質之具體措施，審計準則委員會於近日修正現行審計準則，以利與國際接軌。我國審計及確信準則是由會計研究發展基金會審計準則委員會（以下簡稱審委會）負責制定。透過下列時序階段，來說明現行審計準則之制定歷程。

審計準則之制定歷程

1983 年－2006年 接軌AICPA

我國審計準則大多接軌美國會計師公會（AICPA）所發布之一般公認審計準則為基礎，自審計準則公報第一號「一般公認審計準則總綱」至第四十二號，同時發布了「審計準則公報制定目的與架構」。

2006 年－2014年

採 IAASB案件準則修訂公報

因 2000年初發生安隆事件，在國際間之利害關係人要求國際會計師聯合會（IFAC）應對國際通用之審計準則（ISA）進行改造，因此，IFAC責成國際審計及確信準則理事會（IAASB） 於2003年起啟動 ISA Clarity Project （以下簡稱ISA釐清專案），其主要目的 是確立IAASB所發布之案件準則架構，以及規範個別準則中之組成項目意涵，使會計師對國際審計準則適用之責任更加明確化及一致性，該專案於2008年底完成，於此期間陸續發布新修訂 37號公報。

此時，全世界大部分國家紛紛採用IAASB所發布之案件準則，審委會亦自審計準則公報第四十三號「查核財務報表對舞弊之考量」起，採逐號方式接軌 IAASB所發布之案件準則，於此段期間陸續接軌至審計準則公報第五十六號。

2015 年－2016年

查核報告改革與確信準則發布

IAASB完成ISA釐清專案後，全世界正遭逢世界金融危機，全球利害關係人認為所有企業之會計師查核報告內容皆千篇一律，缺乏對企業重要查核事項進行透明之溝通，建議IFAC應就會計師查核報告加以改革，使其更具客製化、具有可閱讀性與透明度，於是IAASB於2012年至 2015年間，進行會計師查核報告改革專案，陸續修訂發布相關準則。審委會亦同步引進審計準則公報第五十七號至第六十二號，會計師查核上市（櫃）公司並於 2016年度財務報告適用。

同時，國內因食安、環安問題，投資人開始重視企業社會責任，主管機關除要求上市（櫃）公司分批發布企業社會責任報告外，額外規範上市（櫃）公司食品業者應於企業責任報告加強揭露事項，且要求須經會計師確信。因此，審委會在審計準則公報系列外，引進國際確信準則 3000號，作為我國確信準則公報系列第一號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」，以適用在企業社會責任報告之永續績效資訊之確信案件。