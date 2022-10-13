重購退稅5年內未設戶籍 三情形免追繳稅款

【文．徐俊賢、莊蕎安】

個人無論是「先賣後買」或「先買後賣」自住房地，符合房地合一課稅重購退稅者，在重購後5 年未設籍於購買之自住房地，財政部日前發布解釋令規定符合三種情形之一，包括：未成年子女就學或擬就學之學校訂有設籍的入學條件、本人或配偶因公務派駐國外，或原所有權人死亡，可免追繳稅款。

重購退稅適用房地合一1.0及2.0

在民國（ 以下同）105 年上路的房地合一1.0，所得稅法第14 條之8 即訂有「重購退稅」的租稅優惠－個人出售自住房地，從移轉登記日或交易日起算2 年內，重新購買自住房地，可在重購之次日起5 年內，按重購價占出售價的比率，申請退還已繳納的房地合一所得稅額。同條第2 項也規定，先購買自住房地後2 年內，出售其他自住房地，也能按前項規定計算。重購退稅於房地合一課稅2.0 時期繼續適用，因此無論是「先賣後買」或「先買後賣」自住房地，均可退還或扣抵稅額。「房地合一課徵所得稅申報作業要點」第20 點則定有適用要件：個人、配偶及未成年子女應於該出售及購買房屋辦竣戶籍登記並居住，且無出租、供營業或執行業務使用。

明令「改作其他用途」定義

所得稅法第14條之8第3項規定，如果自住房地重購後5年內「改作其他用途」，或再行移轉，就必須追繳稅額。所謂「改作其他用途」，在財政部此次解釋令明確了實務見解，即是供自住使用（個人或其配偶、未成年子女設有戶籍並居住），並確無出租、供營業或執行業務使用。

重購未設籍免追繳稅款條件

不過，實務仍發生房屋雖供自住使用，卻無法設有戶籍，因此財政部此次發布解釋令，列舉三種情形，在重購5 年後仍無法登記戶籍者，可免追繳稅款，包括：

1. 未成年子女就讀或擬就讀學校，訂有應設戶籍在該學區才能就學之入學條件，

2. 本人或配偶因公務派駐國外（詢問稅局見解並未限縮服務單位為公務單位），3. 原所有權人死亡。

由於本令列出上述三種特殊情形，除了上述情形之外，其他重購後5 年內未設戶籍，仍需追繳稅款。

所得稅法第4 條之5 同為自住房地之租稅優惠，但截自目前無法適用本令，建議應放寬特殊情形致戶籍遷出或未設戶籍亦得適用。