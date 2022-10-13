基本工資調漲 對企業營運之影響

【文．李沃牆】

勞動部於今（2022） 年9 月1日召開基本工資審議委員會， 明（2023）年基本工資確定調漲，由現行的月薪新臺幣（以下同）2萬5,250 元調升至2 萬6,400 元，調幅為4.56％，時薪由168 元調至176元，調幅為4.76％。本次調漲預估有超過232 萬名勞工受惠，月薪部分預估有175 萬名，時薪部分約有57 萬名。自2017 年以來，每月基本工資已連續七年調升， 由2 萬1,009 元調升至2 萬6,400 元， 調幅25.7％；時薪也從133 元調升至176 元，調幅為32.33％。基本工資調漲若能適度反映通膨，勞資共享經濟成長果實，對勞資雙方都是互利的正向發展。然而，有不少企業反對基本工資年年調漲。究竟，基本工資的調漲對企業營運有那些影響？政府該有什麼配套措施以降低衝擊？

基本工資逐年提高已成全球趨勢

基本工資是指勞雇雙方約定在正常工作時間提供勞務所給予的最低報酬，分為每月基本工資及每小時基本工資。每月基本工資是指每週40 小時工時（法定工時）以內能領到的最低報酬，每小時基本工資則是約定每一小時單位可領到的最低報酬，兩者都不包含加班、休息或休假日時間的工作報酬。簡單來說，就是勞雇雙方約定薪水時，雇主給薪不能低於基本工資的規定。受基本工資調漲直接受惠的勞工僅兩類，一種是領基本工資的勞工，另一種是原本工資略低於基本工資的勞工。

世界主要國家均訂有基本工資，以保障勞工的最低薪資水準。如英國人民基本工資（National Living Wage） 從去（2021）年4 月1 日起調漲至每小時8.91 英鎊； 同時，適用年齡也將從25 歲下調至23 歲，意味著23 歲以上年輕就業者將獲得較高的基本工資。德國法定最低薪資自今年起分兩階段提高，1 月份由9.60 歐元調增至9.82 歐元，7 月份再調增至10.45 歐元，預估有數百萬人可從中受益。日本政府厚生勞動省審議會於去年7 月14 日決定將日本平均薪資調漲28 日圓，目標值從現行的時薪902 日圓提升至930 日圓。在考量到國家經濟成長、通膨及就業展望下，韓國政府於今年6 月30日宣布，最低工資委員會（MWC）同意，明年最低時薪工資調漲5％，來到9,620 韓元，這是總統尹錫悅就任後首度做出調高工資決定，預估會有多達340 萬名韓國勞工受惠。

而臺灣最早在1968 年由行政院通過《基本工資暫行辦法》，將每個月的最低工資訂為600 元，時隔多年，才於1984 年訂定《勞動基準法》。現行的勞動基準法第21條規定，工資由勞僱雙方議定之，但不得低於基本工資；此規定旨在保障勞工基本生活並維持其購買能力，對於工資在基本工資數額邊緣的弱勢勞工（又稱邊際勞工），尤為重要。且時薪調高有助於二度就業婦女、中高年齡勞工與學生打工族群。

影響勞健保支出 推升企業成本

持平而論，任何財經政策都像是一把雙面刃，利弊互見。最低工資立法精神無非是想要提升低收入勞工的基本生活水準，但也會擴大勞資雙方的對立，徒增企業營運及社會成本。而且，當基本工資調漲影響到企業競爭力時，經濟發展將會衰退，社會問題將使政府支出增加更多。

進一步言之， 廠商被迫調高基本工資，加上明年勞保費率（含就保）已確定由11.5％調升至12％，健保費率也可能調升到6％，人事成本及勞健保、勞退等負擔加重。據勞動部統計，每月基本工資調升至2 萬6,400 元後，預估每年勞方、資方及政府分別增加約10.41 億元、191.24 億元及11.17 億元負擔成本， 合計約增加212.82億元。每小時基本工資調升至176 元，則預估約有57 萬名勞工受惠，而每年勞方、資方及政府預計分別增加約3.62 億元、63.09億元、4.31 億元負擔成本，合計增加71.02億元。意謂在基本工資拍板調漲後，勞、資、政每年整體分別會增加14.03 億元、254.33 億元及15.48 億元的負擔成本。