永續揭露的發展與因應 「國際永續準則概況介紹」研討會座談紀實

【文．編輯部】

為了協助國內企業瞭解ISSB 準則制定的近況， 會計研究發展基金會於日前舉辦「國際永續準則概況介紹」研討會，特別邀請IFRS 基金會成員Ms. Katie Schmitz Eulitt說明ISSB 的現況，以及徵求意見稿的初步審閱結果。為了解從編製者的實務角度，將會有哪些值得討論的議題，研討會之上半場座談，由會計研究發展基金會王怡心董事長主持，邀請金管會證期局黃仲豪組長、Deloitte 亞太地區氣候與永續確信負責人Mr. Ho, Brian Chi Kuen，及安侯建業聯合會計師事務所于紀隆永續長，共同向Ms. Schmitz Eulitt 提問，以下為與談人提問，Ms. Schmitz Eulitt 回答。

Mr. Ho, Brian Chi Kuen ：ISSB 預計兩號準則將於明年發布，將會對公眾與全球帶來哪些影響？

Ms. Schmitz Eulitt：個人認為ISSB 準則的發布，帶來報導編製巨大變革，原本由報導編製者自行拼湊框架的自願揭露，難以提供對投資人決策有用的資訊，並且對編製者來說也是個負擔。而ISSB 的準則促進報導的簡化及合理化，公司將可運用適當的工具與相關利害關係人溝通。我們會持續簡化、合理化報導的架構，減輕報導編製者的負擔，雖然起步時會面臨較為陡峭的學習曲線，不過長遠來看對所有人都是有利的。

Mr. Ho, Brian Chi Kuen：目前亞太地區及臺灣已有許多公司編製永續報告，且有TCFD氣候相關揭露，建議如何與ISSB 準則的揭露框架接軌？

Ms. Schmitz Eulitt：我們很高興看到越來越多的公司依SASB 及TCFD 編製報導。高盛今年曾發表一個調查報告，2015 年時TCFD 尚未出爐，SASB 剛有暫定架構，因此還沒有任何公司使用，公司編製報導幾乎使用GRI，時至今日，以標普全球1200 指數為例，使用GRI 的公司數目並未下降，使用SASB 與TCFD 的公司增加，這凸顯不同報導框架間的互補性。許多企業已經著手永續報導的編製，其永續相關數據的內部控制還未臻成熟，因此提升內部控制品質至與財報相同，是接下來企業短期內較大的挑戰之一。企業投資於內部控制，對於數據會有更好的管理與理解，並且有助於達成報導的確信，尤其目前各界對於確信的期待，已接近財報的查核。

于紀隆永續長：在準則徵求意見稿中，要求編製者同時對外揭露永續報告與財務報告。目前臺灣財報公布時程將縮短至75 天，永續報告則是年底後6 個月發布。分階段消除報告發布的時間差是否可行，以及您的觀察為何？

Ms. Schmitz Eulitt：您提到報告時間差的情形，不是臺灣獨有，在其他資本市也有相同的挑戰。我們也瞭解在報告的第一年很難完全消除時間差，因此分階段要求縮小時間差距是必要的，並且不同資本市場依其規模也會有不同的評估。這個議題在我們所收集到的意見函被廣泛提及，因此正在審慎考慮如何因應這個挑戰。