國際永續準則理事會（ISSB） 發展概況 Ms. Katie Schmitz Eulitt 演講紀實

【文．編輯部】

自國際財務報導準則（IFRS） 基金會於2021 年聯合國氣候變遷大會（COP 26）宣布成立國際永續準則理事會（ISSB）後，已於今（2022）年3 月底發布兩號準則草案，並公開徵求意見於今年7 月底截止。而IFRS 基金會也於今年8 月1 日宣布完成將價值報導基金會（VRF） 併入IFRS 基金會。VRF 所制定的SASB 準則，已是我國永續報告編製的依循，未來將依上市櫃公司產業別，揭露具備公司財務重大性及投資決策有用性之ESG 資訊。

為了協助國內企業瞭解ISSB 準則制定的近況，會計研究發展基金會於日前舉辦「國際永續準則概況介紹」線上研討會，特別邀請IFRS 基金會亞太地區資深市場主管Ms. Katie Schmitz Eulitt，說明ISSB 的現況，以及ISSB 徵求意見稿的初步審閱。研討會由會計研究發展基金會王怡心董事長主持，邀請金融監督管理委員會證券期貨局張振山局長致詞，並邀請實務專家對談。

會計研究發展基金會王怡心董事長於研討會開場致詞時表示，金管會賦予會研基金會翻譯與覆審國際財務報導準則（IFRS）的任務；在金管會指導下，會研基金會也在進行國際永續準則方面的研究。本次線上研討會有三百多人參與，顯示各界對永續揭露的關注。企業永續報告與財務報告最大的不同，在於永續報告涵蓋了企業的過去、現在與未來的資訊，因此企業永續資訊揭露，不僅是報告（report），更是持續不斷的報導（reporting）。

與國際同步，我國永續揭露政策

金融監督管理委員會證券期貨局張振山局長於致詞時提及，永續與氣候變遷已在國際受到普遍重視，COP26 會議更是聚焦於2050 淨零碳排。他表示，COP26 可看到四個主要共識，第一個「緩解」，減少溫室氣體排放；第二個「適應」，提升各國因應氣候變遷的能力；第三個「資金」，引導資金投入，無論公私部門皆投注資金於淨零轉型；最後則是「協作」，如何推動各地區共同合作以推動淨零經濟。這四個共識也是當前金管會的首要任務。

而關於永續揭露的國際發展，可歸納為三個趨勢：第一是永續報導準則架構的整合，國際採用之永續報導的架構有GRI、TCFD、SASB 等等，顯示所揭露的資訊缺乏一致性及可比較性，所以全球現在都在倡議整合；第二則是氣候變遷的風險揭露，尤其在COP26 之後，氣候風險已經成為各界所重視的話題；第三則是如何強制揭露與確信，不論是歐盟還是美國，關於氣候相關資訊的揭露都朝向強制揭露，並且還須經過第三方確信。

金管會從2年前開始推動公司治理3.0 永續發展藍圖，上市櫃公司之永續報告須依TCFD或SASB 編製，並且擴大適用範圍，以今年來說，資本額50 億元以上的大型公司須編製永續報告書，明（2023）年起，資本額20 億元以上即須編製永續報告。並且，也強化外部確信，食品、餐飲、化工、金融保險業的永續報告書，應經過第三方來確信，而日後年報所揭露溫室氣體的盤查結果，也須經過確信。