壽險業正面臨淨值大幅減損危機

【文．李沃牆】

全平球主要央行進入升息循環後，今（2022）年的壽險市場顯然不靜，因市場傳言南山人壽（5874）第二季淨值將跌破新臺幣（以下同）千億元大關，連帶拖累大股東潤泰集團及寶成集團，引發潤泰全（2915）、潤泰新（9945）及寶成（9904）股價重挫。潤泰全、潤泰新在股價及淨值受影響後，於 7 月 28 日同步至臺灣證券交易所說明，在董事會通過變更會計政策，投資性不動產改採公允價值衡量後，公布最新財報，第二季淨值合計約減少 1,293 億元。潤泰全估算截至 6 月底每股淨值約 5.73 元，潤泰新每股淨值約 13.41 元。董事會並決議通過辦理現金增資，預計發行 3.7 億股，以因應或消弭非營運因素波動對公司淨值影響，免於被打入全額交割股及面臨下市危機。

然而，保險局於7月26日公布，6月底壽險公司自結淨值為1兆2,555 億元，等於上半年「蒸發」1 兆 4,667 億元，若不扣分離帳戶，則淨值比約 3.8％，創 2011 年歐債風暴後新低點。據保險局統計，6月壽險業淨值再少 3,917 億元，第二季少 9,375 億元，比第一季減少的5,292 億元還多，也影響部分公司半年報的淨值比，可能低於 3％，引發外界關注，更讓壽險業「淨值危機」疑慮升高。

南山人壽淨值驟減 引發疑慮

南山人壽目前為興櫃股票，其主要股東結構如表一所列，最大股東為潤成投控，持股高達 89.55 ％，而潤成投控由潤泰集團及寶成集團合資成立，資本額為2,238億元，除潤泰全持股 23％、潤泰新持股 25％，寶成也持股 20％；另外，匯弘投資公司持股 18％、長春投資公司持股 10％、宜泰投資公司持股4％。

南山人壽2020年及去（2021）年簡要財報，資產均大於負債，獲利也呈現成長趨勢，資產報酬率（ROA）由2020 年的0.75％成長至去年的1.14％，股東權益報酬率（ROE）亦由8.54％上升至11.7％，每股盈餘（EPS）則由2.7 元增加至4.32 元，成長37.5％，每股淨值則分別為36.7 及37元。然而，今年第一季淨值為3,235 億元，較去年底大幅減少1,880 億元，換算淨值則僅23.40 元，較去年底的37 元減少36.75％，因而引發第二季將會跌破千億元的質疑，進而衝擊上市櫃母公司潤泰新（9945）、潤泰全（2915）和寶成（9904）的淨值，危及經營。然而，南山人壽隨即公布6月底累積自結獲利378 億元，資本適足率（RBC）仍在300％以上（大於200％底標），7月淨值也較前月回升逾450 億元，整體財務穩健，資產體質良好，盼能降低外界疑慮。