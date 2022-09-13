金融業公平待客之發展現況

【文． 沈大白、黃追】

今（2022）年4月2日報載，有位神經內科陳醫師以其門診經歷，分享其對高齡友善的心得。陳醫師表示，有位李奶奶到醫院看診，她一如往常以特有招呼方式問：您今天怎麼來醫院呢？李奶奶回答：搭計程車。陳醫師習慣性將之寫入病歷。當陳醫師回溯歷來紀錄發現，李奶奶兩年前初來看診時，是騎摩托車來，嗣後有段時間搭公車，這回改搭計程車。

陳醫師好奇地問：您不搭公車啦？公車很安全，低底盤方便上下，是高齡友善交通工具。李奶奶情緒激動回應：你認為老人家只要能搭上公車就安全？我不坐公車，是因為我上車動作慢，車上乘客對著我看，壓力好大。上車、付錢，還沒坐穩，車就飛快開動，好幾次差點跌倒。前幾天還真跌倒，這一跌讓我下了決心，改搭計程車。聽聞李奶奶的話，讓陳醫師感受到老年人外出的壓力。

實務上，高齡者及身心障礙者常被視為金融弱勢族群，在各界追求環境、社會、治理（ESG）的過程中，金融機構對這群弱勢族群同樣肩負公平對待之企業社會責任。本文以金融業為例，從主要檢查缺失、營造具包容性之金融友善環境、對金融業監理作為等面向，剖析金融業公平待客之現況。

金融機構之主要檢查缺失

檢查局於今年3月2日公布金融機構去（2021）年全年度檢查缺失， 以本國銀行為例，主要缺失包含「防制洗錢、打擊資恐及反武擴作業」、「法令遵循」、「消費者保護」、「數位金融」、「風險管理」、「授信業務」、「內部管理」及「資訊安全」等，其中「消費者保護」之缺失態樣，包含對銀髮族金融消費者招攬或銷售作業有欠妥當，相關缺失如理財專員轉介高齡客戶申請貸款，核貸資金用以支付所購買投資型保單之信用卡款，且業務員報告書未正確填寫保費來源。

為防範對銀髮族不當銷售，檢查局於去年5 月啟動「銀髮族金融消費者保護專案檢查」，針對包括銀行、信用合作社、保險業、券商等25 家金融機構進行金融檢查。

檢查局另公布今年度金融檢查時指出三大項重點，其中一項即是金融消費者保護、金融友善服務措施及公平待客原則（包含高資產客戶財富管理業務操作及管理機制、身心障礙者及銀髮族權益保護）。今年金融檢查重點係綜合考量以下五大因素，挑選應加強關注項目列為檢查重點，各業別合計有 98 項：（1）以抓大放小與風險為基礎等原則；（2）去年度發布之金融法規；（3）監理重點；（4）去年實際檢查結果；（5）因應金融市場發展及外界關注議題。檢查局同時強調，會加強檢查金融消費者保護、金融友善服務措施及公平待客原則，而銀髮族與身心障礙客戶權益保護是主要涵蓋範圍之一。

營造具包容性之金融友善環境

金融服務強調「以人為本」，主要重點為滿足客戶需求，增進社會大眾利益。近年國際間加重運用金融市場影響力，引導追求永續發展並重視 ESG 議題；在社會面向，金融機構已逐漸發揮影響力，推出符合各類金融消費者需要之多元金融商品及服務。監理機關期許金融機構重視弱勢金融消費者的需求，促進社會公平與實現包容性成長。