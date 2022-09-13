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獨立董事自行召集股東會的權限爭議

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文． 楊舜麟】

公為司法第 220條規定，監察人除董事會不召集或不能召集股東會外，得為公司利益，於必要時，召集股東會。證券交易法第14條之 4並將此公司法條文準用於審計委員會之獨立董事成員。因此，監察人或設置審計委員會之公開發行公司的獨立董事，均有主動召集股東會之權限。

是以，近年來矚目的公司經營權之爭，多有發生由各方勢力所支持的獨立董事自行召開，形成雙胞股東會，各自解任他方董事、全 面 改 選 董 監 事 等 情 況， 例 如 2020年的東林（3609）、2021年的永大（1507）、光洋科（1785），而產生監察人或獨立董事濫用召集權制度或獨立董事淪為經營權爭奪工具的議論。本文以下則分述爭議的緣起，以及相關不同見解，以供讀者參考。

獨立董事得單獨召集股東會的依據證券交易法第14條之4第1、2項規定，已依本法發行股票之公司，應擇一設置審計委員會或監察人。但主管機關得視公司規模、業務性質及其他必要情況，命令設置審計委員會替代監察人；其辦法，由主管機關定之；審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

然而，設置審計委員會之公開發行公司，其諸位獨立董事行使公司法第 220條的權限，得否個別召集股東會，抑或須經審計委員會決議為之，則有疑義。

對此，經濟部認為：「監察人得為公司利益，於必要時，召集股東會，不以董事會不為召集或不能召集之情形為限，此項股東會召集權，監察人可單獨行使，毋庸徵得其他監察人之同意，且係由監察人自行召集，尚無所詢請求公司召集股東會之問題。」

經濟部也進一步認為：「依證券交易法第14條之4第3項規定，公司法對於監察人之規定於審計委員會準用之；同法第14條之4第4項規定，公司法第 220條對審計委員會之獨立董事成員準用之，是以，審計委員會或其獨立董事成員準用前揭公司法規定。基此，有關審計委員會之獨立董事召集股東會議一節，依公司法對於監察人之規定辦理。」

換言之，關於公司法賦予監察人的監督權限，證券交易法第 14條之 4已經在第 3項劃分由審計委員會以會議形式決議為之、在第 4項劃分由獨立董事單獨行使，公司法第 220條的股東會召集權既係規定準用於獨立董事，自得由各獨立董事單獨行使該監察人職權。學者王志誠亦採相同見解。

反對獨立董事單獨召集股東會的見解

對於前開立法政策及主管機關立場，不少公司法學者持保留意見，或大力反對審計委員會的獨立董事可單獨召集股東會，主要理由為：

一、證券交易法第14條之4第4項並未準用公司法第221條監察人單獨行使監察權之規定，而且審計委員會才是公開發行公司之監督機關，獨立董事僅係審計委員會的成員，並非監督機關。

二、避免產生股東會多胞胎的情形，宜修法回歸審計委員會的合議機制。

三、設有審計委員會之公司，監察權即由審計委員會合議行使；至於獨立董事所準用的，似乎都是自然人才能適用之相關監察人規範（例如得代表公司提起訴訟之規定），並非有意讓獨立董事單獨行使監察權。

【完整內容請見《會計研究月刊》2022.9月號】

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