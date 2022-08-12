預售屋紅單轉售 納房地合一2.0課稅

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．徐俊賢、莊蕎安】

預售屋紅單交易，也是房地合一 2.0 的課稅範圍。財政部日前發布解釋令，個人或營利事業取得購屋預約單（俗稱紅單），民國（以下同）110 年 7 月 1 日起轉售紅單予第三人，須依房地合一稅 2.0 課稅，持有期間未逾二年稅率為45%。

取得房地所有權後轉售他人，是房地合一稅 1.0 課稅範圍，至於簽訂預售屋買賣契約書後轉售他人，於去（110）年 7 月 1 日房地合一稅2.0 上路後，已視同房地交易，納入房地合一稅2.0 課稅範圍。預售屋買賣契約書簽訂前，取得紅單轉售他人，則是此次財政部發布本令，納入房地合一稅 2.0 課稅範圍。

解釋令重點一：

轉售紅單納入房地合一稅2.0

本令第 1 點規定，轉售預售屋紅單納入房地合一稅 2.0。所謂預售屋紅單，是在簽定預售屋買賣契約書前，由建設公司或代銷依平均地權條例第 47 條之 3 規定，向買受人收取定金後所立書面契據，以確立買賣標的物、價金。因此預訂預售屋，通常會取得紅單，然而紅單不得轉售第三人，否則將處新臺幣（以下同）15 萬元至 100 萬元罰鍰。

紅單轉售第三人雖然違法，財政部經洽內政部意見，不論是交易預售屋紅單（買賣預約），或買賣契約書（本約），都是基於預售屋買賣關係而成立的交易行為，因違法的效果是處罰鍰，就民法第 71 條規定仍屬交易有效，於是本令第 1 點規定，預售屋紅單交易所得，應依房地合一稅 2.0 課徵所得稅。

以簽訂契約日認定

因此，個人及營利事業轉售預售屋紅單，

該紅單取得日在105年1月1日以後，轉售的交易日在110年7月1日以後者，視同房地交易，個人須在交易日之次日起 30 日內申報並繳稅，營利事業則是與營所稅分開計稅，合併報繳。惟取得日、交易日的認定，本令無明確規定，實務應以契約行為成立時認定。

【完整內容請見《會計研究月刊》2022.8月號】

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