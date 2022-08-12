護國群山條款－產業創新條例第10條之2 修正草案介紹

【文．林巨峯、楊曜準】

在一連串全球重大事件干擾全球供應鏈運作下，部分國家基於強化產業韌性與國家安全考量，發布關鍵產業發展政策，強調供應鏈自主與穩定，爭取次世代技術主導權，透過鉅額補貼或擴大租稅優惠，例如，韓國對半導體、電動車電池、疫苗產業提供 40％之研發投資抵減及 10％之設備投資抵減。

我國長期在全球產業供應鏈居關鍵地位，部分產業具有獨特性與不可取代價值，已成為國際經貿鏈結之後盾，例如，我國之半導體、電動車或5G產業等。惟在全球供應鏈走向區域化及產業鏈進行重組之際，我國產業需因應新競合情勢並持續扮演要角。經濟部為確保臺灣前瞻技術領先地位，在全球供應鏈可能重組之情形下仍位居關鍵地位，提出產業創新條例第 10 條之 2 修正草案，針對於關鍵地位企業研發前瞻技術，及購置最先進製程設備提供租稅優惠；此次修法被外界視為留住台積電等半導體大廠及相關供應鏈的「護國群山條款」。

經濟部表示，此修正草案是為了鼓勵投資前瞻技術，保持技術領先，針對研發費用、研發密度達一定規模的產業提出獎勵，不會限制適用產業類別。官員也說明，得以適用優惠者皆是具有發展前景企業，每年固定稅收應可滾動成長，可避免產生過大稅收損失。

租稅優惠內容

1. 前瞻創新研發支出投抵：

關鍵地位企業投入前瞻技術領域，研發投資抵減率預計為25％，也就是前瞻創新研發支出之25％可以抵減當年度營所稅應納稅額，將優於現行產業創新條例第10條規定的「支出金額之15％或10％」，但不得遞延至以後年度抵減。

本項之上限為應納營利事業所得稅之30％，且不得再重複適用一般研發投抵（產業創新條例第10條）、研發費用加倍減除（產業創新條例第12條之1第1項）及其他法律為研發目的所提供之所得稅優惠。

2. 先進製程機械設備投抵：

關鍵地位企業投入最先進製程設備，也允許就其購置先進製程之全新機械或設備之費用金額 5％可以抵減當年度營利事業所得稅，不設支出可抵減金額上限，將優於現行產業創新條例第 10 條之 1 規定的「支出可抵減金額 10億為限」，但不得遞延至以後年度抵減。

本項之上限亦為應納營利事業所得稅之30％，且不得再適用智慧機械、5G及資安產品之投資抵減（產業創新條例第 10 條之 1），及其他法律為機械或設備投資所提供之所得稅優惠。