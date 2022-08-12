開放銀行所衍生之 資料賦權探討

【文．張惠龍】

鑒於金融監督管理委員會（下稱金管會）於今（2022）年度施政計畫中，就其年度施政目標及策略中提及有關推動金融科技，建構友善創新監理法治環境，明確地指出在兼顧個人資料保護、資訊安全控管及消費者權益保障前提下，持續推動銀行辦理「開放銀行」（open banking）相關服務，以滿足民眾對多元金融服務的需求；再者，開放銀行之推展亦為金管會於金融科技發展路徑圖就「資料共享」面向的推動措施之一；是故，在當前主管機關以推動金融創新為目標下，落實開放銀行將藉由資料自主運用，進而提供民眾享受更為便利、友善且公平之金融服務。

開放銀行模式興起

國際積極推展標準與規範

開放銀行係指銀行將所屬之消費者及其金融資訊，經由「應用程式介面（API）」，以安全及可靠的技術與方式，在消費者的主觀授權及自主運用下，透過資料共享原則，將其提供予第三方服務提供者（TSP），以創造新的商業模式，並據以為消費者提供更為廣泛且客製化的金融服務。基於消費者可能同時在數家銀行進行往來，其交易資料廣泛但也相對零散，再者，雖然銀行經由深度獲得該消費者與其往來之交易資料，在日積月累下其數據具有相當參考及分析價值，但對消費者而言，或許存有該銀行在成本與費用或所提供之金融服務或商品，未能完全滿足自身預期與需求，而致使對各銀行的往來僅限於片段而未能整合，當在此情境下，或有第三方服務提供者，具備相當金融科技而更能優化並統整消費者金融服務或商品，對消費者而言，在適當的授權資料移轉與分享，經由該服務提供者所建構的平台，完整且一次地查詢所有銀行往來情形，並選擇符合自身所需之金融商品與服務，這就是開放銀行的濫觴。

而就國際對開放銀行推展的脈絡來看，英國可視為先驅者，該國競爭和市場委員會（CMA）於 2015 年成立開放銀行工作小組，並採API 管理中心模式（open banking API platform model），以強制規範的方式來制定其API 標準與資料交換格式，並頒布相關流程與規範等管理機制，以確保資安無虞；歐盟則於 2007 年公布支付服務指令（payment service directive；PSD），據以整合歐盟及歐洲經濟區支付規範與作業標準，並續於 2015年修正提出第二號支付服務指令（PSD 2），在嚴格制定消費者認證與安全通訊標準下，要求在消費者同意下，銀行必須開放其交易資料給非銀行的第三方服務提供者；澳洲則於 2014年開始倡議資料分享的優點，並於 2017 年啟動開放銀行建置計畫，經由修正競爭與消費者法（Competition and Consumer Act） 賦予了消費者資料權（consumer data right；CDR）的觀念，並透過制定一套開放銀行的API 標準，採三階段陸續引導其國內主要四大銀行，對其授權管控與分享之各項金融交易與服務資訊，向消費者或第三方服務提供者予以揭露。