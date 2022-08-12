【文．編輯部】

ESG影響深遠，不僅關係著各行各業，也與我們的生活息息相關。企業在ESG的實踐上有新的思維與策略－數位轉型，即以科學化、科技化的方式，達到淨零碳排的目標。截至目前為止，已有132個國家承諾在 2050達到淨零碳排的目標，全球2,000大企業亦有700家企業響應承諾此目標，金融監督管理委員會邱淑貞副主委表示，淨零碳排不是單一個國家或企業可以成就的，需要公私協力，共同達成。

公私協力 共同邁向2050淨零碳排

強化氣候資訊揭露

邱淑貞表示，國家整體政策正朝向2050淨零碳排的方向前進，國發會已公布「臺灣2050淨零排放路徑」，金管會也極力推動永續金融、深化公司治理的目標，在強化ESG資訊揭露方面，推動整體金融機構及上市櫃公司，參考國際相關準則如氣候相關財務揭露規範（TCFD）、金融業的數位轉型 美國永續會計準則委員會（SASB）發布之準則強化永續報告書揭露資訊，並取得第三方認證；此外，自明（2023）年起，資本額達20億元以上之上市櫃公司也須出具永續報告書，而銀行業與保險業做為先驅，明年起須將氣候風險財務揭露相關資訊納入永續報告書或公布於公司網站。

落實氣候治理

在氣候治理部分，金管會推動以ESG價值做為董事會決策基礎及企業決策參考，並設定強力、有效率且可信賴的執行目標，以在企業整體流程與實踐上有所因應。

推動永續投融資

此外，金融業可藉由授信、投資的選擇，促使資本市 場 導入ESG價值。在授信面，目前企業有八成的資金是來自銀行體系，金管會推動金融業用議和的方式，協助企業了解並共同達成淨零減排的目標，除此，也呼籲金融機構運用永續連結貸款，或具第三方驗證的綠色融資，實踐綠色金融，邱淑貞表示，ESG 不是為了銷售數據，而是為了實踐與落實。

企業與金融機構是一體兩面，彼此間的永續繁榮息息相關，金融機構作為專業投資人，具投資責任使命，企業亦具選擇金融機構的權利。在全球重視ESG的趨勢下，金融業商業模式亦會影響銀行資產面的表現，如何創造客戶信賴，影響供應鏈價值，是金融業不可忽視的議題。