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購買法拍貨物扣抵營業稅 納查定課徵營業人

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．徐俊賢、莊蕎安】

適用查定課徵的營業人，日後拍定應稅貨物，也能扣抵營業稅。財政部日前修正「法院及海關拍賣或變賣貨物課徵營業稅作業要點」，修正重點為：（1）以被拍賣貨物之原所有人（以下簡稱原所有人）之營業人身分別，訂定稅額計算公式，（2）稅局將填發核定稅額通知書送達原所有人。並同時發布解釋令，規定（1）納入拍定人可查定稅額扣減，（2）進項稅額明細表格式修正。兩者修正將使法拍貨物之抵稅實務運作更為完整，其實也正是使營業稅法既有規定更周延適用，以維護原所有人與拍定人之權益。

法拍營業稅徵收的演變

法拍貨物營業稅徵收的規定，幾經演變，若以拍賣之營業稅具有租稅優先權起，歷程約可歸納為：

1. 營業稅徵收優先於債權及抵押權：

稅捐稽徵法於民國（以下同）100 年修正第6 條，增列「法院、行政執行處執行拍賣或變賣貨物應課徵營業稅，優先於一切債權及抵押權。」因此，執行機關在拍賣貨物後，應先扣繳營業稅，餘款才能供出賣人清償其債務。

2. 繳款書為列帳、扣抵之憑證：

由於營業人標得法拍貨物， 已徵收營業稅，因此拍定人有進項稅額可供扣抵。扣抵通常用發票作為憑證，不過執行機關、海關不開發票，為了讓拍定人有憑證可供扣抵營業稅，101 年修正營業稅法施行細則第47 條，規定稅局在取得扣繳稅款向公庫繳納後，交付營業稅繳款書給買受人，買受人以第三聯扣抵聯作為扣抵憑證。

後續財政部進一步修正「法院及海關拍賣或變賣貨物課徵營業稅作業要點」（簡稱作業要點），加強法院、行政執行機關、海關與稅局的聯繫與稅務處理，並規定出賣人如果是營業人，拍定價額須內含營業稅。

3. 繳款書為進項稅額憑證，違憲：

由於拍定價格已內含營業稅，並且在拍賣後，法院會有筆錄，執行機關會有收據，均可證明拍賣物、價額、稅額等資訊，因此大法官釋字第706 號解釋以繳款書第三聯為進項稅額憑證是違憲，有違租稅法定主義。

4. 申報進項稅額，改為檢附法院文件：

承上述以繳款書第三聯為進項稅額憑證屬違憲，財政部於103 年發布解釋令規定拍定人申報進項稅額扣抵銷項稅額時，以法院、執行機關核發的文件，並填具「營業人向法院或行政執行機關拍定或承受貨物申報進項憑證明細表」併同申報。並且也於同年修正營業稅施行細則第47 條，取消繳款書為列帳、扣抵憑證之規定。

【完整內容請見《會計研究月刊》2022.7月號】

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