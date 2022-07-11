快訊

柯文哲宣布：正式提名高虹安參選新竹市長

繳10年儲蓄險！期滿領回驚覺「錢縮水」哭喊：沒發現合約內幕

比物理好作答但混合題費心耗時 分科測驗化學科選擇、手寫試題與解答

董事會以臨時動議 解任董事長的爭議簡述

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．楊舜麟】

金管會預告修正「公開發行公司董事會議事辦法」草案，亦即俗稱的「光洋科條款」，未來公開發行公司董事會，不得以臨時動議提出解任董事長案。然而，法院對於修法草案的性質、拘束力，有不同見解。未來實務上是否仍有爭議，仍有待觀察。

去（2021）年備受矚目的靶材大廠光洋應用材料科技股份有限公司（下稱光洋科）經營權案，以董事會透過臨時動議解任原董事長馬○○，引發後續一連串法律上爭議。

由於董事會的召集程序或決議方法有瑕疵時，通說見解均認為該董事會決議當然無效。因此，董事會以臨時動議解任董事長是否構成決議瑕疵，其決議效力如何，特別是涉及公開發行公司的情形，在光洋科經營權案發生後引起諸多討論。為此，金融監督管理委員會（下稱金管會）提出公開發行公司董事會議事辦法修正草案，禁止董事會以臨時動議提出，被視為「光洋科條款」。本文以下則分述爭議的緣起，以及相關不同見解，以供讀者參考。

董事長的選、解任 均應由董事會為之

關於董事長的選任程序，公司法第208 條第1、2 項規定，由董事會或常務董事會以三分之二出席、出席董事過半數之同意互選產生。雖然公司法沒有明文規定如何解任董事長，但通說咸認仍應由董事會或常務董事會以相同決議方法為之。

因為，「解任董事長，解釋上亦應以同一表決方法為之，方符合授權者得收回授權之基礎法理。」故「依公司法第208 條規定，董事長、副董事長、常務董事之選任，係屬董事會或常務董事會之權限，雖其解任方式，公司法並無明文，若非章程另有規定自仍以由原選任之常務董事會或董事會決議為之較為合理。」

因此，股份有限公司董事長的選任、解任，均由董事會或常務董事會以特別決議之方法為之。

公發與非公發公司分流 規範不同

在進一步而言，董事會可否以臨時動議提出解任董事長的議案？公司法第172 條第5項固然有對於董事之選任、解任事宜，不得於「股東會」以臨時動議提出的限制規定，但董事會則均無類此規定，故經濟部早在民國（以下同）74 年02 月28 日商字第07805 號函釋即採肯定見解，法院於個案判決中亦表達相同立場：「依上開函釋，公司法就董事會改選董事長並無類似第172 條第5 項選任或解任董事必須在股東會召集事由中列舉之規定，故於系爭董事會中提出改選董事長之臨時動議，應非法所不許」。

然而，以上見解是涉及非公開發行公司的案例，在公開發行公司的情形，則有所不同。因為證券交易法第26條之3第8項，授權金管會所訂定之公開發行公司董事會議事辦法（下稱議事辦法）第3條第4項規定，第7條第1項各款公司應提董事會討論之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。此外，議事辦法7 條第1 項第8款也規定，公司依證券交易法第14條之3、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項，應提董事會討論。

【完整內容請見《會計研究月刊》2022.7月號】

延伸閱讀

影／英男出境在管制區未登機 竟拆百葉窗爬離桃機

英國籍男子假出境未登機 擅離桃機警方高雄逮捕

以為消費獲紅利點數...結果變直銷 公平會罰10萬元

保五仁武營區工程1名工人自6樓墜亡 承包商違反職安法

相關新聞

購買法拍貨物扣抵營業稅 納查定課徵營業人

查定課徵的營業人，在法院、行政執行分署、海關拍定應稅貨物，也能扣抵營業稅。同時，為了維護納稅人的權益，營業稅的扣繳稅額在拍定後，無論可否足額抵繳營業稅，稅局均會發出核定稅額通知書給貨物原所有人。

董事會以臨時動議 解任董事長的爭議簡述

金管會預告修正「公開發行公司董事會議事辦法」草案，亦即俗稱的「光洋科條款」，未來公開發行公司董事會，不得以臨時動議提出解任董事長案。然而，法院對於修法草案的性質、拘束力，有不同見解。未來實務上是否仍有爭議，仍有待觀察。

以風險管理觀點看 「防疫保單之亂」

近期因國內疫情升溫而衍生防疫之亂，使得保險本應是分散風險的金融商品，如今恐造成臺灣產險業者經營危機，從投保、續保、核保、確診到理賠之歧見，一不慎恐長久影響商譽、影響金融穩定。本文從風險管理觀點探究「防疫保單之亂」，盼從要保人及保險業者間，找尋衡平之解。

今夏最夯的議題 2022 ESG高峰會盛大開展

財團法人中華民國會計研究發展基金會6 月24 至25 日於台北世貿中心一館B 區舉辦「2022 ESG 高峰會：環境、社會、治理」，由金融監督管理委員會指導，臺灣金融服務業聯合總會協辦。

高齡社會下安養信託 之保障與風險

金管會加速推動「信託 2.0 計畫」，協助信託業發展全方位信託。臺灣已邁入高齡社會，老人安養信託，可以解決老年化社會安養問題，高齡者如何設定安養信託，瞭解信託保障與風險，儘早規劃美好的老年人生。

特定股權交易要件之一 個人持有股權比率之認

為避免有心人士透過企業持有房地，以股權交易規避房地合一所得稅的課徵，日前財政部發布解釋令說明個人股權持有比率的計算與認定。尤其個人移轉間接持有的股票，由於股權交易與房地合一的申報期間大相逕庭，認定有誤將造成稅務風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。