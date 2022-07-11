以風險管理觀點看 「防疫保單之亂」

【文．黃 追】

近期因國內疫情升溫而衍生防疫之亂，使得保險本應是分散風險的金融商品，如今恐造成臺灣產險業者經營危機，從投保、續保、核保、確診到理賠之歧見，一不慎恐長久影響商譽、影響金融穩定。本文從風險管理觀點探究「防疫保單之亂」，盼從要保人及保險業者間，找尋衡平之解。

國內新冠肺炎（Covid-19） 疫情持續升溫，於今（2022）年4月28日本土確診數正式突破萬人後，自此如脫韁野馬般飆升。在嚴峻疫情下，為維持醫療量能，自5月12日「快篩陽即確診」措施上路。經實際執行後，有醫師提及首要困難就是身分難以舉證，甚至直言擔心造假。亦有醫師表示，有確診的高齡者居家視訊問診，因不熟悉數位工具，須由兒孫在旁代為操作手機，此舉明顯與一人一室規定相悖。

國內確診數暴增，致使美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention；CDC）於今年5月16日調整所屬旅遊風險評估系統中各等級第1級名單，將我國改列第3級「高風險」（Level 3：COVID-19 High），國內同時因確診數驟增，衍生出「防疫保單之亂」，據估計，國內14家保險公司的保險理賠將可能達到新臺幣（以下同）900億元，已有業者將「重複投保」納入拒保理由之一。而面對潛在鉅額理賠，甚至有業者憂心可能因此引發一場小型金融風暴，對國內金融穩定產生一定程度影響。前述情形所涉千絲萬縷，本文擬自風險管理觀點探究「防疫保單之亂」相關議題，例如「逆選擇」（Adverse Selection）與「道德風險」（Moral Hazard），與讀者一起分享。

逆選擇與道德風險

當市場參與者之間存在「資訊不對稱」（Information Asymmetry） 時， 將可能會產生逆選擇及道德風險之情形。資訊不對稱，係由2001 年諾貝爾經濟學獎得主之一阿卡洛夫（George Akerlof） 教授所提出，其認為當市場買賣雙方，在交易資訊存有很大差異，即發生所謂資訊不對稱，此差異會影響交易雙方的判斷與最終選擇，所出現逆選擇結果，致使市場無法達成最有效率狀態，造成市場失靈（Market Failure） 的結果。而此一情形，普遍存在各行各業及生活中。

事前的逆選擇，反而損害自身

逆選擇是在交易完成或契約簽訂前（屬事前）因交易雙方掌握資訊程度不同，而存在資訊不對稱，使得資訊相對缺乏之一方為避免因資訊缺乏而受損下，做出自認最佳選擇，但選擇最終反而損害其自身。例如：

1. 二手車交易市場， 車子品質差異甚鉅， 僅出賣人對車子的狀況最為清楚，且賣車時刻意隱瞞車子既有缺點。相對地，買受人因缺乏對車子的專業知識，以及不瞭解車子真實狀況，無從判斷車子的好壞，自保方式是降低最高願意支付價格，以避免可能蒙受的損失。最終，因存在資訊不對稱，因買受人降低出價，可能因此買到品質較差的車 （俗稱檸檬車） ，如隱匿泡水車、事故車、AB車（A車頭與B車尾拼裝）及調整里程等問題。

2. 保險公司於決定下年度保險商品保費時，通常將前一年度出險理賠情形納入考量。當有甲乙兩銀行同時購入綜合險，且甲銀行管理績效明顯優於乙銀行。隨後乙銀行發生申請理賠情事，保險公司在成本考量下，在第二年調高該保險商品保費，導致未出事的甲銀行不願續保，改向其他保險公司投保，而乙銀行因前一年獲理賠決定續保。其結果是管理績效較弱的乙銀行續留在該保險公司客戶名單中。