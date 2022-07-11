今夏最夯的議題 2022 ESG高峰會盛大開展

【文．編輯部】

財團法人中華民國會計研究發展基金會6 月24 至25 日於台北世貿中心一館B 區舉辦「2022 ESG 高峰會：環境、社會、治理」，由金融監督管理委員會指導，臺灣金融服務業聯合總會協辦。

ESG高峰會開幕

國內外貴賓共同揭幕

開幕典禮邀請金融監督管理委員會黃天牧主委致詞，並邀集多位重量級貴賓蒞臨，包括政治大學鄭丁旺講座教授、國際永續準則理事會（International Sustainability Standard Board；ISSB）副主席Ms. Sue Lloyd、國家發展委員會高仙桂副主委、臺灣集中保管結算所林修銘董事長、臺北市政府交通局陳榮明副局長、金融監督管理委員會證券期貨局張振山局長等貴賓，一起揭開高峰會序幕。

開幕典禮上，金管會黃天牧主委首先感謝本會舉辦此次具有前瞻性的ESG高峰會。蔡英文總統已宣示於2050年達到淨零排放，國家發展委員會也在今（2022）年3月底公布臺灣淨零轉型路徑，金管會近年宣布了一系列的永續發展藍圖，需要企業與非營利組織共同努力。黃主委提到，企業應考量「雙重重大性（double-materiality）的影響，就「內部影響」而言，企業會評估影響企業價值的永續議題；而就「外部影響」而言，企業會評估其活動與作為對外部利害關係人帶來的影響，因此，揭露的資訊應同時包含財務及非財務的資訊。黃主委於結語時建議，企業不妨思考「Doing Good While Doing Well」，在追求獲利的同時，亦應思考企業的經營模式如何為社會帶來良善。

ISSB 副主席Ms. Sue Lloyd 特別錄製影片支持本次ESG 高峰會舉辦，她提到，取得ESG 資訊時，考量以科技作為解決方案非常重要。因此，這是一個未來非常值得發展的領域，而高峰會中也有多場活動探討科技與ESG 資訊間之相互影響。她也說明，ISSB 旨在制定新的永續揭露準則，進而為投資者提供有關永續發展相關風險與機會對企業價值影響的高品質資訊，而她也期待與臺灣共同推展ISSB 之工作，為投資人及財務報告編製者帶來更多的效益。

政治大學鄭丁旺講座教授呼籲，ESG 的議題反映了地球面臨的重大危機，若企業可以同時發布財務報表及永續報告書，則除提供貨幣性、歷史性的會計資訊外，也包含永續的定性及前瞻性資訊，兩者相輔相成，將對投資人的決策提供更有用的資訊。鄭丁旺也提到，永續資訊的揭露勢必會面臨不少困難，例如範疇三溫室氣體排放資訊之蒐集，或是公司治理單位因應與永續相關風險或機會的能力有待加強等。最後強調，企業發布永續報告書不應淪為作文比賽或「漂綠」的工具，如何加強監督及驗證機制，則為主管機關面臨的挑戰。

金管會證期局張振山局長表示，金管會致力於推動永續發展，在2020 年8 月陸續發布「綠色金融行動方案2.0」及「公司治理3.0 －永續發展藍圖」，同年12 月發布「資本市場藍圖」，並於今年3 月發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段推動上市櫃公司進行溫室氣體盤查及查證，期盼能引導金融業及上市櫃公司共同營造一個健全的永續發展生態體系。企業若能善用數位科技，將有助提升企業永續轉型的效率。