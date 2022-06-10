特定股權交易要件之一 個人持有股權比率之認

【文．徐俊賢、莊蕎安】

房地交易的稅費較高，因此有心人會以企業持有房地，透過交易企業股權代替交易房地所有權，以規避較高的稅負。房地合一2.0從民國（以下同）110年7月1日適用時，將透過移轉股權而實為移轉房地之特定股權交易，納入課稅範圍。特定股權交易為個人持有企業股權超過半數，且該企業半數價值由房地構成。由於個人持有企業股權可能是直接持有或間接持有，因此財政部日前發布解釋令說明股權持有比率的計算與認定。

房地合一2.0從110年7月1日開始實施，2.0版本與1.0的主要差異之一，為所得稅法第4條之4修正增訂二項課稅標的，一是交易預售屋及其坐落基地，另一是符合一定要件之股份或出資額交易（簡稱特定股權交易），後者須同時符合以下二要件，才是房地合一2.0的課稅範圍（上市櫃股票交易排除適用）：

1.交易直接或間接持有過半數之營利事業股份或出資額（簡稱「持有比」），且

2.其股權或出資額之價值50％以上是由我國境內房地所構成（簡稱「價值比」）。

價值比的計算

「房地合一課徵所得稅申報作業要點」（簡稱作業要點）於110年6月30日修正發布，作業要點第6點第2項規定「價值比」的計算，是以股權交易日房地價值為分子，營利事業全部股權為分母，若計算之比率達50％，即構成特定股權交易的「價值比」要件。

持有比的計算

至於「持有比」的計算，為了避免在交易日前調整持股，以規避房地合一課稅，作業要點第6點第1項則規定股權交易日起算前一年內任一日，持股大於50％即是適用範圍。又由於特定股權交易的交易標的，包含直接持有、間接持有的股權，直接持有股權交易的認定較無疑義，間接持有股權如何計算則較為複雜。因此財政部於日前發布解釋令（註1）說明直接及間接持股的認定，以及股權比率的計算，並以下列3種計算股權比率之合計數認定個人股東持有比是否過半數，而如有重複計算情形，以較高者計入。

一、直接持有股權

個人直接持有股權的計算，較無疑義，是以直接持有「比率全數」計算。

舉例：甲君持有丁公司股權比率為5％。

業 二、間接持有股權－透過關係企

個人透過關係企業間接持有股權，若對關係企業之股權持有超過50％，或是對關係企業的人事、財務或營運政策具有主導能力者，計算「持有比」須將關係企業持有股權「比率全數」合併計算。如果持有股權未超過50％，則按關係企業各層持有股權「比率相乘積」合併計算。