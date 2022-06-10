快訊

桃園高鐵站前停車場傳男女雙屍命案 疑遭殺棄屍後車廂

這款快篩「少了C線」在台中疑出包 高雄市民也可換貨

傳誠品信義尋鄰近商場落腳 三大百貨回應了

特定股權交易要件之一 個人持有股權比率之認

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．徐俊賢、莊蕎安】

房地交易的稅費較高，因此有心人會以企業持有房地，透過交易企業股權代替交易房地所有權，以規避較高的稅負。房地合一2.0從民國（以下同）110年7月1日適用時，將透過移轉股權而實為移轉房地之特定股權交易，納入課稅範圍。特定股權交易為個人持有企業股權超過半數，且該企業半數價值由房地構成。由於個人持有企業股權可能是直接持有或間接持有，因此財政部日前發布解釋令說明股權持有比率的計算與認定。

房地合一2.0從110年7月1日開始實施，2.0版本與1.0的主要差異之一，為所得稅法第4條之4修正增訂二項課稅標的，一是交易預售屋及其坐落基地，另一是符合一定要件之股份或出資額交易（簡稱特定股權交易），後者須同時符合以下二要件，才是房地合一2.0的課稅範圍（上市櫃股票交易排除適用）：

1.交易直接或間接持有過半數之營利事業股份或出資額（簡稱「持有比」），且

2.其股權或出資額之價值50％以上是由我國境內房地所構成（簡稱「價值比」）。

價值比的計算

「房地合一課徵所得稅申報作業要點」（簡稱作業要點）於110年6月30日修正發布，作業要點第6點第2項規定「價值比」的計算，是以股權交易日房地價值為分子，營利事業全部股權為分母，若計算之比率達50％，即構成特定股權交易的「價值比」要件。

持有比的計算

至於「持有比」的計算，為了避免在交易日前調整持股，以規避房地合一課稅，作業要點第6點第1項則規定股權交易日起算前一年內任一日，持股大於50％即是適用範圍。又由於特定股權交易的交易標的，包含直接持有、間接持有的股權，直接持有股權交易的認定較無疑義，間接持有股權如何計算則較為複雜。因此財政部於日前發布解釋令（註1）說明直接及間接持股的認定，以及股權比率的計算，並以下列3種計算股權比率之合計數認定個人股東持有比是否過半數，而如有重複計算情形，以較高者計入。

一、直接持有股權

個人直接持有股權的計算，較無疑義，是以直接持有「比率全數」計算。

舉例：甲君持有丁公司股權比率為5％。

二、間接持有股權－透過關係企

個人透過關係企業間接持有股權，若對關係企業之股權持有超過50％，或是對關係企業的人事、財務或營運政策具有主導能力者，計算「持有比」須將關係企業持有股權「比率全數」合併計算。如果持有股權未超過50％，則按關係企業各層持有股權「比率相乘積」合併計算。

【完整內容請見《會計研究月刊》2022.6月號】

相關新聞

高齡社會下安養信託 之保障與風險

金管會加速推動「信託 2.0 計畫」，協助信託業發展全方位信託。臺灣已邁入高齡社會，老人安養信託，可以解決老年化社會安養問題，高齡者如何設定安養信託，瞭解信託保障與風險，儘早規劃美好的老年人生。

特定股權交易要件之一 個人持有股權比率之認

為避免有心人士透過企業持有房地，以股權交易規避房地合一所得稅的課徵，日前財政部發布解釋令說明個人股權持有比率的計算與認定。尤其個人移轉間接持有的股票，由於股權交易與房地合一的申報期間大相逕庭，認定有誤將造成稅務風險。

境外電商跨境銷售電子勞務 我國所得稅課稅現況與未來挑戰

數位科技快速發展，營利事業不需在市場國設立固定據點，以致各國紛紛出現稽徵困難及稅基侵蝕與稅收流失的問題，經濟合作暨發展組織（OECD）因而致力於研究全球一致性長期徵稅解決方案，「全球利潤分配稅制」並將於明（111）年開始推行，在此國際潮流下，我國稅制發展有何挑戰與因應之道？

新型態交易模式興起 數位經濟下的稅務挑戰

電子支付、NFT等新興交易模式興起，數位經濟已然躍升為現代交易主流，然而此新興交易形態下，稅務議題一直是各國所持續關注與討論的課題，本場研討會帶讀者了解跨境交易的課稅實務探討與因應。

房地都更符合三要件 持有期間計算放寬

個人以自有房地參與都更或重建，都更重建後分配的房地若不足一戶，為了湊足完整一戶而增購有多分配的部分，財政部發布解釋令將持有期間之計算放寬，以土地持有期間計算，不過須符合三大要件才能適用。

NFT到底有什麼魔力？ 全球NFT交易平台、市場趨勢與風險

非同質化代幣（NFT）可代表一個獨特的數位資料，像是畫作、音樂、遊戲，甚至是一則社群貼文，任何數位形式的創意作品、過去容易複製另存的數位檔案，現在透過NFT能具備所有權認證，帶您一同了解其市場發展、交易平台及買賣NFT 可能存有之風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。