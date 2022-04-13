NFT到底有什麼魔力？ 全球NFT交易平台、市場趨勢與風險

【文．吳孟道】

一則短訊、一段影片、一個數位圖像，可以賣到上百甚至上千萬美元，競逐者還樂此不疲、爭相走告。這樣的情景，如果放到幾年前，有人如此吹噓著，那麼這個人不是瘋子，就是大騙子。但若將時間軸拉回到現在，故事重新演述一遍，隨口問個路人，十有八九會脫口而出，那不就是非同質化代幣（Non-Fungible Token；NFT）嗎？

確實，隨著加密貨幣應用愈加廣泛與普及，市場關注焦點不再僅侷限於元老級的比特幣或以太幣，而是逐漸擴散至更具吸睛能力或更有想像空間的新興加密貨幣。同時，對於這類新型態的加密貨幣或數位資產，在更多虛實整合應用的推陳出新下，市場接受度也愈來愈高。NFT狂熱，無疑就是在此一趨勢下的產物，也是當下最夯的投資顯學。

這也不免令人好奇，究竟NFT有什麼魔力，可以牽動這股浪潮？如果一般人想要進入這個市場，又該如何交易買賣？未來市場趨勢走向又是如何？存在何種風險？值得探究一番。

NFT的魔力在於「非同質化」

在深入剖析上述問題之前， 還是得先釐清一下NFT的本質，才不會見樹不見林。NFT，顧名思義，是一種非同質化代幣。只是，雖有著代幣稱號， 但實際上，NFT幾乎不具備類似比特幣（Bitcoin）或以太幣（Ether） 的支付功能，反倒更趨近於價值儲藏的工具。也就是說，NFT比較像是一種可以交易買賣的數位資產，而非作為支付媒介的貨幣。箇中原因，不難理解。從字面上可以清楚看出，「非同質化」意味著NFT是一種無可替代、獨一無二的存在，沒有一個分身能夠完全取代本尊的地位。

在這樣的前提下，若要把NFT當作支付貨幣來使用，市場將很難界定彼此之間的兌換比值，而由此衍生的巨大交易成本，通常也會阻卻交易的進行。就好像原始經濟的以物易物模式一樣，除非交易物品正好互為交易雙方所需，否則買賣根本不會成交。也因如此，NFT本質上就不適合做為計價單位，也難以成為交易媒介。而這些功能，正好就是貨幣的充分且必要條件。

不過， 事物往往有著一體的兩面。即便不能作為支付貨幣使用， 但這一點都沒有減損NFT的價值。或者說，NFT打從一開始被創造出來時， 就不曾融入「貨幣」這樣的概念在裡面； 相反地，更多的觀念是「賦權」。如果回頭檢視NFT源頭謎戀貓（CryptoKitties）之設計，的確不難發現，NFT創建初衷是想要賦予每個數位資產（可能是遊戲中的人物或寶物，也可能是虛擬世界的藝術品或收藏品），一個獨一無二、無可替代的身分識別。

這個類似數位身分證的特性，不只可輕易驗證或區別數位創作的身分與所有權歸屬，也可大幅解決數位創作容易被仿冒、剽竊的問題。就如同《柯林斯英語詞典》所定義的，NFT是在區塊鏈上註冊的一種獨特數位證書，主要用於記錄藝術品或收藏品等數位資產的所有權。而想要做到這一點，「非同質化」的特性就變得至關重要。因為唯有「非同質化」，才能真正突顯數位作品或數位資產的高度稀缺性與收藏性。特別是在各式各樣新型態加密貨幣如雨後春筍般冒出之際，面對市場的高度競爭，這樣的特性，更是尤為珍貴。也難怪，NFT會在短期內迅速崛起，成為眾人眼中的耀眼新星。