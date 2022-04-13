ESG揭露＋確信 決勝永續報告書

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．編輯部】

為喚起企業對社會責任之重視， 我國自2015 年起，特別要求食品工業及最近年度餐飲收入總營收達50％以上之特定公司、金融業、化學工業及實收資本額新臺幣（以下同）100 億元以上之上市櫃公司，應編製與公告企業社會責任報告書（CSR 報告書）。根據統計2015 年有發行CSR 或永續報告書的公司及組織家數共有406 家，相較於2014 年248 家，增加64％，在強制規範下，揭露報告書數量開始有了明顯的成長。

上市櫃ESG報告書達586家

自願揭露比例上升

2020 年金管會公布新版「公司治理3.0—永續發展藍圖」(2021-2023 年)， 除將CSR報告書更名為「永續報告書（Sustainability Report or ESG Report），並持續擴大編製永續報告書之門檻，臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心去年12 月也配合修訂「上市／上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」，要求實收資本額20 億元以上未滿50 億元之上市櫃公司，應編製與申報永續報告書；明（2023）年起，再擴大要求實收資本額20 億元以上之上市櫃公司，應編製與申報今（2022）年度的永續報告書。依規定上市櫃公司應於每年6 月30 日前申報永續報告書，並公開於公司網站。根據臺灣證券交易所最新統計，截至今年3 月1 日，已於公開資訊觀測站申報2020 年度永續報告書之上市公司共有430 家，上櫃公司共有156 家，總計586 家。

今年3月25日在「2022第8屆台灣永續報告分析發表會」上，也公布最新調查結果，包含臺灣企業、大專院校、非營利組織等，目前所出版的永續報告書業已突破685本，其中由企業所公開之653本報告書中，92.6％是由上市櫃企業所出版（上市占68.1％、上櫃占24.5％）；調查也進一步發現，實收資本額20億元至50億元的企業中，則有93家（34.3％）自願性揭露企業永續相關資訊，顯示不少企業不只心態已準備好，在永續資訊揭露的行動上也早已超前部署。

ESG報告書獲得第三方驗證

真實性讓投資人更信任

PwC 去年10 月發布《全球投資人ESG 調查報告》， 有高比例83 ％ 受訪者認為，ESG 報告書提供有關ESG 目標進展的詳細資訊非常重要；只有三分之一受訪者認為，所看到的ESG 報告書品質良好，也就是說，多數受訪者對於ESG 報告書真實性存有疑慮；有79 ％受訪者更信任經過驗證（確信）的ESG 資訊；75％認為ESG 報告書相關揭露指標取得獨立驗證亦為重要。顯見投資人對於經過第三方驗證所出具的ESG 報告書更具有信心。

「公司治理3.0 藍圖」進一步擴大永續報告書第三方驗證之範圍，增加化學工業及金融保險業永續報告書應揭露指標，且應取得會計師依會計研究發展基金會發布準則（確信準則公報第一號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」）所出具之意見書。未來沒有經過第三方驗證的ESG 報告書，可能只是一本普通的報告書，資本市場瞬息萬變，企業應該作足準備，編製一本可以真正說服投資大眾的ESG 報告書。

【完整內容請見《會計研究月刊》2022.4月號】

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