自動販賣機銷售特定貨物勞務須逐筆開立發票

【文．徐俊賢、莊蕎安】

未來消費者在自動販賣機購買食品、飲料、繳納停車費，將可以拿到統一發票（以下除法令名稱外，簡稱發票）。財政部日前連發五個文號，修正「統一發票使用辦法」等相關法令，規定有關自動販賣機開立發票及稅籍登記等之處理。要求自今（民國111）年1月1 日起由彙總改為逐筆開立發票，同時視不同的銷售品項，規定其輔導免罰期間，因此在1 年或6 年期間內即使未逐筆開立發票，也不會立刻受罰。以下為解析本次法令修正之重要內容。

銷售貨物或勞務須逐筆開立發票採抓大放小

透過自動販賣機購買食品、飲料，或是停車場停車，是民眾經常埋怨無法索取發票的場景。因此雖然自動販賣機原規定可於實際收款時才彙總開立發票，但此次修正統一發票使用辦法於第18 條第2 項新增但書規定，採抓大放小方式－以自動販賣機銷售貨物之最大宗2 種：銷售食品、飲料；銷售勞務之最大宗1種：收取停車費，應逐筆開立發票予買受人。而自動販賣機已具備逐一列印發票功能者，則無論銷售貨物或勞務之品項為何，皆不能適用彙總開立發票，必須逐筆開立發票交付買受人。至於販賣如鮮花、玩具、衛生紙、口罩、按摩勞務等未被選中則無須逐筆開立發票。

未逐筆開立發票仍採彙總開立者處行

為罰惟輔導期間免罰

須逐筆開立而仍採彙總開立發票者，將依營業稅法第48 條－發票內容未依規定記載處、營業稅法第52 條－短漏開發票銷售額處罰，及稅捐稽徵法第44 條－未依規定給予憑證處罰等行為罰。但許多自動販賣機可能比較老舊，目前不具有逐筆開立發票的功能。因此財政部發布解釋令給予輔導免罰的緩衝期間：銷售食品飲料之自動販賣機在今年1 月1 日以後取得者，輔導期間為1 年，至今年12 月31 日止。在去年12 月31 日以前取得者，輔導期間為6 年，至116 年12 月31 日止。收取停車費之自動販賣機無論於何時取得輔導期間均為1年，至今年12 月31 日止。若屬具備列印發票功能者，不開立發票屬於取巧，故無輔導免罰之期間。