不可忽視的勞工職業災害保險及保護法

【文．楊舜麟】

據報載，新竹縣某平價水果攤僱用含傅姓女子在內共3 名員工。某日下午，傅女自水果攤騎車回家途中，因不明原因自撞路邊電線桿不治身亡。

勞動基準法（下稱勞基法）第59條第4款規定：勞工因遭遇職業災害而致死亡、失能、傷害或疾病時，雇主應依下列規定予以補償。但如同一事故，依勞工保險條例或其他法令規定，已由雇主支付費用補償者，雇主得予以抵充之：⋯勞工遭遇職業傷害或罹患職業病而死亡時，雇主除給與5 個月平均工資之喪葬費外，並應一次給與其遺屬40 個月平均工資之死亡補償。其遺屬受領死亡補償之順位如下：（一）配偶及子女；（二）父母；（三）祖父母；（四）孫子女；（五）兄弟姐妹。

傅女生前已經離婚， 且未育有子女， 所以，傅女的父母依勞基法第59 條第4 款規定，請求給水果攤老闆給付之喪葬費（5 個月平均工資），以及死亡補償（40 個月平均工資）。

媒體報導：老闆詭辯，法官打臉

對於傅女雙親的請求，水果攤老闆抗辯事故當天傅女實際上是請假沒有上班，雖曾一度短暫前來水果攤，但也僅是處理私事，不是執行職務，所以傅女離開水果攤後發生之事故，並非職業災害，因而不用負責。然經過法院調查證據後發現，傅女在事故當日有打卡紀錄，顯示上班打卡時間為12 時42 分，下班打卡時間為15 時12 分。依水果攤的監視錄影畫面，傅女在打卡紀錄的時間內，也確有到店裡工作。另外，證人即店長、同事也證述傅女上午病假看完醫生後，也應店長要求回來上班。因此，水果攤老闆關於傅女沒有上班的主張，與事實不符。

通勤職災視為職業傷害

勞工保險條例第34 條第2 項授權勞動部所訂定的「勞工保險被保險人因執行職務而致傷病審查準則」第4 條規定，被保險人上、下班，於適當時間，從日常居、住處所往返就業場所，或因從事二份以上工作而往返於就業場所間之應經途中發生事故而致之傷害，視為職業傷害。

其次，法院實務通說見解也認為，勞基法第59 條所稱的職業災害，也應做相同解釋，將通勤災害視為職業災害，雇主應予補償。例如最高法院107 年度台上字第958 號民事判決：「勞基法第59 條之補償規定，係為保障勞工，加強勞、雇關係、促進社會經濟發展之特別規定，性質上非屬損害賠償，與勞保條例所規範之職業傷害，具有相同之法理及規定之類似性質。⋯從日常居住處所往返就業場所之應經途中發生事故而致之傷害，視為職業傷害。勞基法第59 條所稱之職業災害亦應為相同之解釋。

所以本案接下來的事實認定與法律適用，則是關於勞工上下班時合理的路線與方法所發生之通勤災害的問題。法官調查後，確認傅女駕車發生事故的地點，位於其平日上下班往返自宅及工作場所間應經途中，且發生時間就在傅女下班打卡後約30 分鐘左右，屬於其下班返家合理時間內所生之通勤災害。因此，法院判准傅女雙親得依勞基法第59 條第4 款，請求水果攤老闆給付喪葬費及死亡補償。

事業單位強制投保職災險

惟應提醒留意的是，勞基法第59 條但書也規定，同一事故如依勞工保險條例或其他法令規定，已由雇主支付費用補償者，雇主得予以抵充之。內政部亦有函釋職業災害保險給付可抵充職業災害補償費：「關於勞工保險費雖分別依比例由勞、雇雙方負擔，但職業災害保險費係由雇主全額負擔，故其保險給付自可全部抵充勞基法所定職業災害補償費。⋯惟有不足時，不足部分應由雇主補足。」所以，如果水果攤老闆有幫傅女投保勞保或其他商業保險，就能主張以保險公司或勞保局給付的保險金抵充補償額度，從而分散職災給付風險。

但坊間普遍因為只讀了勞工保險條例第6條有關於「受僱於僱用5 人以上」的文字，產生「員工4 人以下的小企業」不用強制投保的流行說法，從而喪失分攤職災補償損失的可能性。更重要的是，去（2021）年4 月間立法院三讀通過的勞工職業災害保險及保護法（下稱職災保險保護法）已有新規範，事業單位不論人數多寡，都將要強制投保職業災害保險，否則會處新臺幣（以下同）2 萬以上10 萬以下的罰鍰（第96 條）。